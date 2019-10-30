2019-10-30T06:12:15+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

“Мой бизнес”: национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса

Вячеслав Шульга - социальный предприниматель, один из создателей спортивного проекта «Коловрат», основатель парикмахерской для сыновей - детский барбершоп СабляВячеслав Шульга - социальный предприниматель, один из создателей спортивного проекта «Коловрат», основатель парикмахерской для сыновей - детский барбершоп Сабля

эксперт программы Вячеслав Шульга - социальный предприниматель, один из создателей спортивного проекта «Коловрат», основатель парикмахерской для сыновей - детский барбершоп Сабля

“Мой бизнес”: национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса

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Мой бизнес : национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.эксперт программы создатель сети Barbershop Saber в г. Усолье-Сибирское Вячеслав Шульга

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