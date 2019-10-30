“Мой бизнес”: национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса
Вячеслав Шульга - социальный предприниматель, один из создателей спортивного проекта «Коловрат», основатель парикмахерской для сыновей - детский барбершоп Сабля
эксперт программы Вячеслав Шульга - социальный предприниматель, один из создателей спортивного проекта «Коловрат», основатель парикмахерской для сыновей - детский барбершоп Сабля
“Мой бизнес”: национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса
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Мой бизнес : национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.эксперт программы создатель сети Barbershop Saber в г. Усолье-Сибирское Вячеслав Шульга