2019-12-04T13:30:04+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

В Москве проходит 29-я международная выставка «Здравоохранение-2019», участник выставки «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты» - Иркутский областной онкологический диспансер

Виктория Дворниченко - главный врач Областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской ФедерацииВиктория Дворниченко - главный врач Областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации

гость главный врач Областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко

В Москве проходит 29-я международная выставка «Здравоохранение-2019»

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В Москве проходит 29-я международная выставка Здравоохранение-2019 .Участник выставки Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты - Иркутский областной онкологический диспансер

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