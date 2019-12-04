В Москве проходит 29-я международная выставка «Здравоохранение-2019», участник выставки «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты» - Иркутский областной онкологический диспансер
гость главный врач Областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко
В Москве проходит 29-я международная выставка «Здравоохранение-2019»
В Москве проходит 29-я международная выставка Здравоохранение-2019 .Участник выставки Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты - Иркутский областной онкологический диспансер