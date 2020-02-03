О настроениях в Думе в связи с тезисами, озвученными президентом в послании. О стратегии социально-экономического развития Иркутской области. О конкуренции между депутатами ГД от региона
Николай Николаев - председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
гость председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев
О настроениях в Думе в связи с тезисами, озвученными президентом в послании. О стратегии социально-экономического развития Иркутской области. О конкуренции между депутатами ГД от региона
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