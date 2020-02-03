2020-02-04T07:12:53+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

О настроениях в Думе в связи с тезисами, озвученными президентом в послании. О стратегии социально-экономического развития Иркутской области. О конкуренции между депутатами ГД от региона

Николай Николаев - председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениямНиколай Николаев - председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

гость председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

О настроениях в Думе в связи с тезисами, озвученными президентом в послании. О стратегии социально-экономического развития Иркутской области. О конкуренции между депутатами ГД от региона

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