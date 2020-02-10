Помощь онкобольным станет доступнее
Кристина Сосова - директор иркутского филиала страховой компании “СОГАЗ-Мед” и Наталья Воронина - заместитель директора иркутского филиала страховой компании “СОГАЗ-Мед”
Об изменениях в системе ОМС будем говорить с представителями иркутского филиала страховой компании “СОГАЗ-Мед” Кристиной Сосовой и Натальей Ворониной
Помощь онкобольным станет доступнее
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Помощь онкобольным станет доступнее.Об изменениях в системе ОМС будем говорить с представителями иркутского филиала страховой компании СОГАЗ-Мед Кристиной Сосовой и Натальей Ворониной