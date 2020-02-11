Что можно увидеть в торгово-выставочном комплексе “Байкалкварцсамоцветов” и какими свойствами обладают камни?
Анатолий Выборов – помощник президента ОАО «Байкалкварцсамоцветы» по связям с общественностью и СМИ и Ирина Булавинцева – администратор выставочного зала и музея Торгово-Выставочного комплекса предприятия
В гостях Анатолий Выборов – помощник президента ОАО «Байкалкварцсамоцветы» по связям с общественностью и СМИ и Ирина Булавинцева – администратор выставочного зала и музея Торгово-Выставочного комплекса предприятия.
Что можно увидеть в торгово-выставочном комплексе “Байкалкварцсамоцветов” и какими свойствами обладают камни?
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