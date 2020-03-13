2020-03-13T15:42:47+03:00
Картина недели - Иркутск
Станислав ГОЛЬДФАРБНаталья КРАВЧЕНКО

Дмитрий Бердников больше не мэр Иркутска. Руслан Болотов - не председатель правительства региона. Подробнее из первых уст

Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской областиИгорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области

Соведущий программы “Картина недели” врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

Дмитрий Бердников больше не мэр Иркутска. Руслан Болотов - не председатель правительства региона. Подробнее из первых уст

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Дмитрий Бердников больше не мэр Иркутска. Руслан Болотов - не председатель правительства региона..гость врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, "Картина недели" на радио "Комсомольская правда" 13 марта 2020г.

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