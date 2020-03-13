Дмитрий Бердников больше не мэр Иркутска. Руслан Болотов - не председатель правительства региона. Подробнее из первых уст
Соведущий программы “Картина недели” врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Дмитрий Бердников больше не мэр Иркутска. Руслан Болотов - не председатель правительства региона. Подробнее из первых уст
Дмитрий Бердников больше не мэр Иркутска. Руслан Болотов - не председатель правительства региона..гость врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, "Картина недели" на радио "Комсомольская правда" 13 марта 2020г.