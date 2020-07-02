2020-07-02T14:30:14+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

В Иркутске появятся обустроенные площадки для выгула собак? В студии Сергей Золотухин - депутат Думы Иркутска по округу №8

В Иркутске появятся обустроенные площадки для выгула собак? В студии Сергей Золотухин - депутат Думы Иркутска по округу №8В Иркутске появятся обустроенные площадки для выгула собак? В студии Сергей Золотухин - депутат Думы Иркутска по округу №8

В Иркутске появятся обустроенные площадки для выгула собак? В студии Сергей Золотухин - депутат Думы Иркутска по округу №8

В Иркутске появятся обустроенные площадки для выгула собак? В студии Сергей Золотухин - депутат Думы Иркутска по округу №8

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