Конституция. Как голосование по поправкам в основной закон будет проходить в Иркутской области?
В студии: Наталья Кравченко; Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Сергей Шишкин - доктор юридических наук, профессор
Конституция. Как голосование по поправкам в основной закон будет проходить в Иркутской области?
Конституция. Как голосование по поправкам в основной закон будет проходить в Иркутской области?.В Студии: Наталья Кравченко Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор Сергей Шмидт - политолог, публицист Сергей Шишкин - доктор юридических наук, профессор