2020-06-08T15:11:03+03:00
Картина недели - Иркутск
Станислав ГОЛЬДФАРБНаталья КРАВЧЕНКОСергей ШМИДТ

Конституция. Как голосование по поправкам в основной закон будет проходить в Иркутской области?

Картина недели - ИркутскКартина недели - Иркутск

В студии: Наталья Кравченко; Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Сергей Шишкин - доктор юридических наук, профессор

Конституция. Как голосование по поправкам в основной закон будет проходить в Иркутской области?

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Конституция. Как голосование по поправкам в основной закон будет проходить в Иркутской области?.В Студии: Наталья Кравченко Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор Сергей Шмидт - политолог, публицист Сергей Шишкин - доктор юридических наук, профессор

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