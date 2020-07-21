“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко
“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко
“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко
“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко
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