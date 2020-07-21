2020-07-21T12:23:03+03:00
Тема дня - Иркутск
Станислав ГОЛЬДФАРБЕвгения ДМИТРИЕВА

“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко

“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко

“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко

“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко

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Сегодня 12:16 - 12:16

Тема дня - Иркутск

Тема: “Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко

В студии: Станислав ГОЛЬДФАРБ, Евгения ДМИТРИЕВА
07:30
21:30
13 Июля 2020 13:37 - 13:37

Тема дня - Иркутск

Тема: Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное как избежать рисков?

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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