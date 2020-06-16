2020-06-15T20:30:18+03:00
Тема дня - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКО

Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?

Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?

Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?

Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?

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Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию..Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?

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Тема: Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?

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