Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?

Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию..Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?