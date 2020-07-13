2020-07-14T09:46:49+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное как избежать рисков?

Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное, как избежать рисков?Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное, как избежать рисков?

Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное как избежать рисков?

Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное, как избежать рисков?

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 22.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
13 Июля 2020 13:37 - 13:37

Тема дня - Иркутск

Тема: Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное как избежать рисков?

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Полицейских из Иркутской области обвиняют в превышении должностных полномочий
60 незаконных гаражей демонтируют в Правобережном округе Иркутска
Подросток из Бурятии погиб от удара током во время окрашивания дома
Жителя Тайшета, который убил свою жену, нашли спустя 15 лет
Жители Ангарска за полгода «подарили» мошенникам 11 миллионов рублей
Новый мост открыли через реку Куда в Иркутском районе
"Молчановка" в Иркутске объявила о приостановке обслуживания из-за COVID 19
"Если як злой, он будет хрюкать": из музея в Улан-Удэ сбежали дикие быки
Этап Кубка мира по боксу 2021 года может пройти в Иркутске
Двенадцать пожаров потушили за сутки в Иркутской области
В ТПП Восточной Сибири обсудили доступность льготных кредитов для бизнеса
Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся в Иркутской области
Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще 190 человек заразились коронавирусом в Иркутской области
25 тонн нелегального спирта изъяли полицейские в Иркутской области
Браконьера, выловившего сетью хариуса, задержали в Иркутском районе
Житель Иркутской области отправил сдавать ЕГЭ вместо себя родственника
10 человек утонули в Иркутской области с начала июля
В Иркутске водитель свадебного кортежа на Ленд Крузере бросил бутылку в проезжающую машину
Убийство 8-летней давности раскрыли в Нижнеудинске