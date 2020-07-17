2020-07-17T13:38:27+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Мэр с пробивным характером! В студии радио “Комсомольская правда” - мэр Иркутского района Леонид Фролов

Мэр с пробивным характером! В студии радио “Комсомольская правда” - мэр Иркутского района Леонид Фролов.Мэр с пробивным характером! В студии радио “Комсомольская правда” - мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Когда заасфальтируют Голоустенский тракт? Где появится новый водопровод? Где строят садики и школы?

Мэр с пробивным характером! В студии радио “Комсомольская правда” - мэр Иркутского района Леонид Фролов. Когда заасфальтируют Голоустенский тракт? Где появится новый водопровод? Где строят садики и школы?

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13 Июля 2020 13:37 - 13:37

Тема дня - Иркутск

Тема: Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное как избежать рисков?

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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