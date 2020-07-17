Мэр с пробивным характером! В студии радио “Комсомольская правда” - мэр Иркутского района Леонид Фролов
Мэр с пробивным характером! В студии радио “Комсомольская правда” - мэр Иркутского района Леонид Фролов.
Когда заасфальтируют Голоустенский тракт? Где появится новый водопровод? Где строят садики и школы?
Мэр с пробивным характером! В студии радио “Комсомольская правда” - мэр Иркутского района Леонид Фролов. Когда заасфальтируют Голоустенский тракт? Где появится новый водопровод? Где строят садики и школы?
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