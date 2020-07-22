Николай Китаев: “Я не удивлюсь, если у Попкова будет еще с десяток трупов. И информацию он будет выдавать, отмеривая порции, чтобы иметь возможность поесть колбасы и попить кофе”. Легендарный иркутский следователь прокомментировал новые признания маньяка Михаила Попкова.