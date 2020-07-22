2020-07-22T10:45:14+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Николай Китаев: “Я не удивлюсь, если у Попкова будет еще с десяток трупов. И информацию он будет выдавать, отмеривая порции, чтобы иметь возможность поесть колбасы и попить кофе”

Николай Китаев: “Я не удивлюсь, если у Попкова будет еще с десяток трупов. И информацию он будет выдавать, отмеривая порции, чтобы иметь возможность поесть колбасы и попить кофе”. Легендарный иркутский следователь прокомментировал новые признания маньяка Михаила Попкова.Николай Китаев: “Я не удивлюсь, если у Попкова будет еще с десяток трупов. И информацию он будет выдавать, отмеривая порции, чтобы иметь возможность поесть колбасы и попить кофе”. Легендарный иркутский следователь прокомментировал новые признания маньяка Михаила Попкова.

Легендарный иркутский следователь прокомментировал новые признания маньяка Михаила Попкова.

Николай Китаев: “Я не удивлюсь, если у Попкова будет еще с десяток трупов. И информацию он будет выдавать, отмеривая порции, чтобы иметь возможность поесть колбасы и попить кофе”

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