Сибиряк, сидя в мурманской колонии за мошенничество, обманул 120 иркутян на 73 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ни колония в далекой Мурманской области, ни длительный тюремный срок за мошенничество, не заставили жителя Братска Сергея Михайлова (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) встать на путь истинный. В 2015 году Сергей отправился по этапу за северный полярный круг за мошенничество. Казалось бы, сиди и носа не высовывай, но предприимчивый сибиряк не сдался. У него, как и у Остапа Бендера, который знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег», остался припасенным козырь в рукаве. Он прямо за решеткой придумал новую схему аферу. Правда, понимая, что на этот раз одному ему провернуть дело будет невозможно, нашел помощницу. Позвонил 30-летней знакомой, которая в тот момент жила в Новосибирске и предложил подзаработать.

Выглядела схема довольно просто – стандартная финансовая пирамида. По указке Сергея сообщница приехала в Иркутск, расклеила по городу рекламу, приглашая иркутян сделать вклад в кооператив. Дела в гору пошли быстро. Женщине удалось открыть офис на улице Красных Мадьяр и привлечь клиентов огромной прибылью. Тем, кто сделает вклад и приведет своего друга или родственника, обещала до 37% ежемесячно.

- Люди верили, вкладчики появлялись, - рассказывают "КП"-"Иркутск" в ГУ МВД России по Иркутской области. – Поначалу им действительно выплачивались проценты, но вскоре выплаты прекратились. Без своих денег остались 120 жителей Приангарья. Ну а Сергей и его сообщница «заработали» 73 миллиона рублей. Потратить их все они не успели. Купили разве что элитный автомобиль в Новосибирске.

Обманутые вкладчики написали заявления в полицию. Организаторов пирамиды вычислить труда не составило. Сергея Михайлова на время следствия этапировали в иркутское СИЗО, где он сейчас ждет суда. Сообщницу будут судить отдельно.

- Уголовные дела в отношении обоих направлены в Октябрьский районный суд Иркутска, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Вскоре будет вынесен приговор.