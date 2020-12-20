Из-за коронавируса на заливе Якоби впервые за 20 лет на Крещение не построят купель. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздник Крещения этой зимой пройдет без традиционного окунания в ледяные купели. На заливе Якоби в Иркутске традиционный комплекс изо льда с храмами и башенками строить не будут. Впервые за 20 лет. Обычно к их возведению приступали в первых числах нового года, а в ледяную прорубь погружались около 50 тысяч горожан.

Почему? Нетрудно догадаться…

- Пандемия коронавируса, - объяснил решение отец Марк Косолапов, настоятель храма им. Александра Невского, возле которого и возводят каждый год, начиная с 2001-го, невиданную красоту. - Решением патриарха уже и «Рождественские чтения» в конце января пройдут онлайн. В Братске и Братском районе строительство иорданей на Крещение из-за высокой заболеваемости уже под официальным запретом. Да и у нас указом губернатора до 15 января запрещены все массовые мероприятия. Конечно, сам праздник позже в храмах пройдет со всеми ограничениями, с соблюдением дистанции и масочного режима, но вот купания - дело совсем другое.

Кроме всего прочего, знаменитый ледовый городок на иордани строится долго, около двух недель, участие в этом должны принимать сотни людей. До 15 января его возведение точно не начнут, потому что запрещено. А позже табу, скорее всего продлят. Но даже если и нет, то к празднику просто не успеют.

В других храмах также отказываются от купелей на Крещение.

- Что такое окунание в иордань? Это не церковная традиция, а народная забава, - объясняет глава миссионерского отдела Иркутской епархии отец Вячеслав Пушкарев. - И церковь всеми силами ее поддерживала. Но сейчас ситуация совсем другая: коронавирус, пандемия. Так что и в других храмах строить иордани и освящать их не будут. В нашем храме в Хомутово, под Иркутском, - точно!

Священнослужители напоминают, что 19 января, в праздник Крещения, вся вода становится священной и целительной, даже из-под крана. А набрать ее, при желании, вполне можно в храме.