Акробатический рок-н-ролл в Иркутске: где заниматься, что потребуется, советы тренера. Фото: Инги СКВОРЦОВОЙ

Увидев раз, ни с чем не перепутаешь. Высокий ритм, акробатические па, требующие усердных тренировок, драйв, яркие костюмы, отличное настроение - все это акробатический рок-н-ролл. Детская секция для занятий им открылась в Иркутске не так давно - в 2017 году. Так что ваш ребенок может стать первым чемпионом России в этом танцевальном виде спорта из Приангарья, а заодно укрепить мышцы и в целом здоровье.

Акробатический рок-н-ролл в Иркутске: терпение и труд

Акробатический рок-н-ролл - это спорт высших достижений. Чтобы стать лучшим нужны усердные тренировки.

- Я с первого же занятия даю понять, что мы занимаемся профессиональным спортом, приучаю детей к трудолюбию, - говорит руководитель отделения Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России по Иркутской области Кристина Белова. - Учу, что если ты хочешь стать лучше и сильнее, побеждать на соревнованиях, нужно работать.

«Работать» девчонок и мальчишек приглашают с пяти лет, но могут сделать и исключение для четырехлеток, тогда нужно будет пройти просмотр перед зачислением.

- Акробатический рок-н-ролл требует координации, нужно посмотреть готов ли ребенок: может ли он внимательно слушать, настроен ли на тренировки, - отмечает Кристина Викторовна.

Акробатический рок-н-ролл в Иркутске: наши спортсмены уже привозят награды с престижных турниров. Фото: Анастасии МЕРКУЛОВОЙ

Акробатический рок-н-ролл в Иркутске: не только в парах

Если вы думали, что акробатический рок-н-ролл танцуют только пары, то это не так. Девочки могут выступать по программе в категории «дуэт», где танцуют две спортсменки и выполняют зрелищные трюки, колеса, стойки, шпагат. А также могут собираться в группы, по правильному последнее называется «формейшн». Это всегда очень захватывающе.

- Спортивные разряды, однако, присуждаются только тем, кто выступает в формейшн или в парах - мальчик/девочка, - уточняет Кристина Белова.

Первые два года уйдут на наработку начального уровня подготовки - в занятия входят общефизическая подготовка, растяжка, хореография, акробатика, упражнения на гибкость.

- Сначала укрепляем мышечный корсет, примерно через полгода обучения приступаем к акробатическим элементам - кувыркам, колесам, - говорит тренер.

Спортивный танец он особенен, ведь в нем есть место и творчеству - образ, сюжетная линия выступления. Это могут быть «Звездные войны» или постановка «Лебединого озера» в современной обработке в исполнении формейшна. Полет для фантазии большой!

Акробатический рок-н-ролл в Иркутске: двойное сальто

В программу выступления у начинающих спортсменов входят основной ход - особый шаг, используемый для исполнения всех элементов, составляющих номер, любительский хобби-ход. У детей, которые занимаются второй год, обязателен основной ход на пружине. Волноваться о том, что ребенок может получить травмы от сальто в воздухе, не нужно, к тренировкам трюков приступают не раньше, чем не 6-й год обучения. К тому времени, как они понадобятся, организм спортсмена уже будет готов к ним.

- Для этого нужен специальный зал с лонжиями, страховкой, - говорит руководитель отделения Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России по Иркутской области Кристина Белова. - У нас такого в Иркутске пока нет, поэтому возраст занимающихся ребят в отделении иркутской федерации ограничен - с 5 до 15 лет. Исходя из своего опыта, скажу, что большинство травм происходят из-за некачественной разминки. Такого у нас на занятиях нет.

Тем не менее, ребята, которые пришли в секцию рок-н-ролла одними из первых, сейчас начинают занимать призовые места на престижных турнирах. В этом году привезли медали с чемпионата и первенства Новосибирской области, который прошел в ноябре.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Как добиться успеха?

Огромное значение играют родители. Бывает так, что ребенок после нескольких тренировок заявляет «не хочу, не пойду». Такое случается со многими, ведь организм еще не привык к нагрузкам, кажется, что все это так тяжело…

- Родителям не нужно идти на поводу этой слабины ребенка, - говорит кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике и по акробатике Кристина Белова. - Позвоните тренеру, поделитесь, спросите совета. Если хотите, чтобы ваш сын или дочка научились ставить цели и добиваться их, нужно работать в единой команде.

Акробатический рок-н-ролл в Иркутске: красота и грация, а какая растяжка! Фото: Инги СКВОРЦОВОЙ

ВАЖНО!

Польза очевидна

- Физические нагрузки благоприятно влияют на иммунную систему и настроения в целом.

- Достижение результатов повышают самооценку и формируют волевой характер.

- Улучшается кровообращение, укрепляется центральная нервная система.

- Занятия помогают снизить уровень стресса.

- Регулярные тренировки укрепляют мышечный корсет, кожа становится упругой и подтянутой на долгие годы.

- Положительный эффект на мыслительный процесс и освоение учебного материала.

Акробатический рок-н-ролл в Иркутске: что потребуется

- Леггинсы девочкам, шортики мальчикам.

- Белая футболка.

- Носки обычные.

- Джазовки - специальная обувь, новая пара стоит 2000 - 2600 рублей, можно купить б/у. Первое время разрешается заниматься в обычны балетках.

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Начать никогда не поздно

В Иркутске заниматься акробатическим рок-н-роллом могут и взрослые. Если фитнес - не ваше, и тренажерный зал кажется скукой смертною, подумайте!

- На тренировках 18+ обучаем азам рок-н-ролла, работаем над осанкой и проблемными зонами, - делится наставник. - В программу, как и у детей, входят общефизическая подготовка, растяжка, акробатика и все это под головокружительный ритм!

Нагрузка во время тренировок построена таким образом, чтобы снизить вероятность травм и укрепить мышцы.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ

Клуб акробатического рок-н-ролла

Иркутск, ул. Трилиссера, 55б

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