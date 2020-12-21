«Мы поможем вам получить прибавку к пенсии, возьмите кредит!»: как ушлые мошенники обманывают стариков

Предупредите пожилых родственников – вернуть деньги в такой ситуации нереально. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Мне положена прибавка к пенсии, где я раньше жил, там ее платили», - пенсионер, которого сын привез в Иркутск из соседнего сибирского региона, действительно получал там дополнительные выплаты местного значения. Но в Приангарье они были недействительны, что старика, несмотря на неплохую пенсию, комфортную жизнь и поддержку родственников, расстраивало. И поэтому он, как это часто бывает, писал везде, требуя, как ему казалось, справедливости. Пока однажды не раздался звонок.

- Пенсионерам положены дополнительные выплаты от государства. Ваш доход должен существенно вырасти, и мы знаем, как их получить. Приходите на консультацию к юристу нашего Центра, только захватите паспорт, - вежливо сообщил телефонный собеседник. –И поторопитесь, у вас в запасе пара часов. Время получения прибавки истекает.

И Андрей Иваныч, поверив в то, что его обращения наконец-то услышаны, через полчаса уже был в офисе, где принимал юрист, который приехал ненадолго, на пару дней, исключительно для помощи старикам. Специалист ему попался очень уважительный, вник во все вопросы, составил большой и обстоятельный договор. Словом, 80-летний дедушка понял – проблема сейчас решится. Правда, за консультацию требовалось заплатить. Но что поделаешь, такие времена, ничего не бывает даром. И даже сумма в 50 тысяч рублей пожилого человека не остановила. Денег у него с собой, конечно, не было. Но действовать требовалось быстро, поэтому, увидев рядом за столиком человека, оформлявшего микрозаймы, он направился прямиком туда. А через час был дома, счастливый. Супруге решил пока ничего не говорить – деньги –то еще не пришли, а вот сыну похвастался.

-Я как услышал про консультацию ценой 50 тысяч, про микрозайм, сразу все понял, - с редакцией «КП» - Иркутск связался уже сын пенсионера, Александр. – Понял и то, что деньги мы назад уже не получим. Поехал в эту контору. Как и ожидал – явно съемный офис. Стол, пара стульев, ноутбук. Еще стол, за которым оформляют микрозаймы. Думаю, буквально на день снимали офис и застал я их случайно . Увидел там и несколько стариков, которые узнавали насчет выплат. Сказал им, чтобы уходили отсюда, иначе на них сейчас кредит повесят. Не знаю, поверили ли… Я узнал у своих знакомых, юристов, что ничего практически в этом случае сделать нельзя. Он заплатил за консультацию добровольно, к документам не подкопаться, все оформлено правильно. И микрозайм оформил сам, он формально никак не связан с консультацией. Главное – рассказать об этом людям, чтобы другие пенсионеры не попались в ту же ловушку. Ведь ушлые «консультанты» явно затеяли гастроли.

Конечно, Александр поспешил заплатить по долгам отца, чтобы он смог забыть про этот случай. Пенсионер сильно переживал по поводу того, в какую передрягу попал, для него 50 тысяч – большие деньги.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист

В таких случаях деньги действительно очень сложно вернуть

- Консультация юриста по пенсионным вопросам стоит около тысячи рублей. То есть в 50 раз меньше, чем за нее взяли с доверчивых стариков, по привычке ожидающих выплат, доплат и прочего. Первое - если на встречу просят прийти с паспортом и говорят о том, что «разъяснение стоит дорого, но можно взять кредит, прямо сейчас», - надо разворачиваться и уходить. Вам просто ловко навязывают кредит, вне зависимости от того, касается это приобретения чудо-пылесоса или обсуждения финансов. Второе – нужно понимать, что любая услуга стоит ровно столько, сколько вы согласитесь за нее заплатить. Поэтому, подписывая акт выполненных работ, надо быть очень осторожным - отыграть все назад, когда выяснится, что цена у нее намного меньше, удастся только в суде. Но и тут будет очень сложно что-то доказать, ведь стандартных расценок нет, а бумаги они наверняка хорошо подготовили. Поэтому важно, чтобы пожилые люди в сложных ситуациях сначала советовались с родными, которым они доверяют, и только потом подписывали какие-то бумаги.