Накрываем праздничный стол, как у Наденьки из «Иронии судьбы».

По фразе «Какая гадость эта ваша заливная рыба» можно четко опознавать всех, кто родился в СССР и с большим, непонятным прочим поколениям упорством и удовольствием, каждый год смотрел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», где москвич Женя Лукашин после похода с друзьями в баню оказывается в Ленинграде, в квартире Нади Шевелевой. По стечению обстоятельств она живет точно в таком же доме, по такому же адресу, и мебель в квартире одинаковая, и ключ типовой. Добавим еще, что и новогоднее меню тоже похожее!

Эта ситуация была близка и понятна людям, ведь так жили все! В этом году у культового фильма юбилей - 45 лет со дня выхода на экраны. И мы предлагаем всем вместе накрыть новогодний стол «как у Наденьки». А заодно прикинуть: в какую сумму обойдется праздник сейчас.

Стол, который накрыла Надя, - для наших хозяек тоже вполне классический. Попадание в десяточку. К слову, готовка блюд под «Иронию судьбы», которая 31 декабря идет по телевизору уже днем, - дело обычное. Оливье, заливная рыба – ну как без этого!

Так что же в меню в квартире на Третьей улице Строителей, дом 25, квартира 12 в Ленинграде 1975 года, и почем это сейчас? Изучаем.

Сразу скажем, чтобы купить осетра для заливной рыбы, которая «такая гадость», придется раскошелиться. Килограмм этой рыбы стоит 1900 рублей. Впрочем, можно заменить осетрину на куда менее благородную кету. Ее цена в Иркутске - 240 рублей.

Хозяйки начали покупать нужные продукты заранее, то, что долго хранится, типа горошка, огурцов и спиртного - еще с черной пятницы в ноябре, что позволило им здорово сэкономить. Но в любом случае праздничный стол в Иркутске не выйдет дешевле 5 тысяч рублей, даже если заменить осетрину кетой или рыбой подешевле. Вариант «дешево и сердито», который многие используют на Новый год, - наварить холодца.

* Звездочкой помечены продукты, цены на которые мы посмотрели в супермаркетах, так как статистика их отдельно не учитывает. Конечно, мы не ориентировались на магазины конкретного города Иркутской области, а брали данные Иркутскстата по областному центру.