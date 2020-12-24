Как работают поликлиники и больницы в новогодние праздники 2021 в Иркутске - вопрос как никогда актуальный. Пока не ушел коронавирус, за здоровьем особенно важно следить. Да и от обычных ОРВИ и других болезней никто не застрахован. В минздраве заверили - неотложная и экстренная помощь в регионе будет работать круглосуточно.- В медицинских организациях назначены ответственные дежурные для оперативной организации медицинской помощи и эпидемиологической безопасности, - сообщили в официальном аккаунте министерства здравоохранения Иркутской области в \\"Инстаграме\\". - В новогодние праздники также будут проводиться консультации и диагностические исследования.А теперь конкретно, как работают поликлиники и больницы в новогодние праздники 2021 в Иркутске. Попасть на прием к участковым терапевтам, педиатрам, врачам-специалистам, медика лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов можно в обычном режиме работы до 31 декабря 2020 года, а также 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января 2021 года. А 3 и 10 января 2021-го они будут принимать пациентов в режиме дежурства: с 9 до 15 часов.Далее. Стоматологи, акушеры-гинекологи, психиатры, наркологи, фтизиатры, дерматовенерологи будут работать 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января 2021-го с 9 до 15 часов.Как работают поликлиники и больницы в новогодние праздники 2021 в Иркутске, можно узнать также, позвонив в медучреждения дежурным администраторам.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08