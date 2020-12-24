Очередное нападение собак на улицах Улан-Удэ. Утром 24 декабря свора псов пыталась наброситься на восьмилетнюю девочку... Если бы не местные жители, быть беде.- А ну, пошли прочь! - прикрикнул мужчина, увидев, что агрессивная стая крутится возле растерянной школьницы.Скалясь, псы отскочили. Испуганная девчушка тут же убежала домой, а прохожие вызвали полицию. Не отпускать же свору просто так! На место приехал участковый.- Одна из собак попыталась напасть на правоохранителя, - рассказывают \\"КП\\"-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. - Он, в соответствии с законом, применил табельное оружие.Собаку застрелили. Теперь выясняют, бродячая она была или домашняя.Напомним, 23 декабря свора растерзала 20-летнюю девушку и напала на мальчишку в другом районе Улан-Удэ. Сибирячке в мясо изодрали лицо и тело. Сейчас она лежит в больнице, состояние - крайне тяжелое. Следователи проводят проверку.Ситуацию с нападением собак прокомментировали местные власти. В Улан-Удэ ведется отлов бродячих животных, а чтобы на улицах не разгуливали домашние псы, планируют ужесточить меры по их выгулу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтая бродячих собак растерзала 20-летнюю девушку в БурятииПострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии (подробности)