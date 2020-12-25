Новый год без оливье представить невозможно! И даже если классический рецепт поднадоел, хозяйки знают, как его разнообразить. Например, вместо колбасы - копченая курочка. А то и зеленое яблоко можно добавить! А во сколько сибирякам обойдется любимый салат? Подсчитали в Иркутскстате.Итак, в прошлом году оливье в Приангарье стоил 324,94 рубля, а в этом - 355,18 рублей. Стоимость подскочила на 9,3%. И это только, если покупать основные ингредиенты, без изысков.Прибавила в цене и селедка под шубой, без которой тоже редко обходится Новый год. Продукты для этого салата за год подорожали на 4,3%: со 173,14 до 180,64 рубля. Менее доступными становятся и другие угощения.- На новогоднем столе больше всего подорожали рыбные консервы - на 41%, свежие огурцы - на 25%, апельсины - на 23%, яблоки - на 20%, картофель и помидоры - на 17% и красная икра - на 16%, - добавили в Иркутскстате.И если насчет икры понятно - это деликатес, и дешево никогда не стоил, - то почему так подскочили цены на свежие овощи и фрукты?- К зиме возросла доля импорта, - объясняют в отделении Центробанка России по Иркутской области. - А в условиях ослабления рубля сезонное подорожание огурцов более заметно, чем в прошлом году. По той же причине ускорился рост цен на апельсины, груши и виноград. Кроме того, из-за непогоды в некоторых регионах-поставщиках снизился урожай овощей, из-за этого дорожает картофель, лук и морковь. А стоимость рыбы повышается потому, что сократился вылов, но сохранился активный экспорт.На сыр и колбасу иркутянам тоже придется раскошелиться больше, чем в прошлый Новый год. Но стоимость этих продуктов растет не так быстро.- Причина в том, что увеличивается местное производство и расширяются поставки из соседних регионов, - добавляют аналитики Центробанка.Но добавим, что это усредненные цены. Конечно, они различаются и в городах Приангарья (на севере, допустим, провизия чуть дороже), и в магазинах, супермаркетах и рынках в одном городе. Как сэкономить? «Ловить» акции и скидки, и выбирать, где те же продукты стоят дешевле.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08