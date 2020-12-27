- Дедуль, садитесь, подвезу! - житель Братска Алексей Спиридонов не проедет мимо, если видит, что на остановке стоит пенсионер. Остановится и обязательно предложит подбросить на своем авто туда, куда нужно - домой, в больницу, в магазин или хотя бы до другой остановки, откуда уехать проще.- Зимой им сложно ездить в общественном транспорте: ступени скользкие, могут упасть. Да и холодно стоять на остановках. Вот и решил им помогать, - рассказывает «КП»-Иркутск Алексей. - Слышал, что в крупных городах такси иногда подвозят пожилых людей за символическую плату в 10 рублей. У нас такой услуги нет. А я и бесплатно могу подбросить.Сам он живет с супругой и ребенком в селе Бикей в 30 километрах от Братска. Работает сварщиком, посменно. В выходные дни часто ездит в город по личным делам, а заодно и пенсионерам помогает с комфортом добраться, куда нужно. Иногда подвозит их из Братска в Бикей или обратно - об этом сельчане заранее договариваются в группе в мессенджере.- Удивляются, конечно. Иногда отказываются. И их можно понять, только представьте: останавливается бородатый мужчина на тонированной «БМВ» и предлагает подвезти! - смеется Алексей Спиридонов. - Но большинство с радостью соглашается. Что ни говори, а в машине в мороз комфортнее, чем на автобусе или троллейбусе. Очень благодарят. А пока едем, рассказывают истории из жизни: бабушки любят говорить про внуков, а дедушки - про политику. Так что за рулем мне скучно не бывает.Кстати, Алексей говорит, что его инициативу подвозить пенсионеров подхватывают и другие автомобилисты из Братска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКондуктор трамвая вернула двойняшкам из многодетной семьи потерянную тысячу рублей на игрушки для елкиДевочки не заметили, как обронили купюру в вагоне, а контролер несколько дней «выслеживала» сестер, чтобы вернуть им их богатство (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08