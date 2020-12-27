Скрепка – вот она, красная, самая обычная. В общем, такая, каких в каждом офисе миллион. И поверить, что через череду обменов на всякую всячину ( скрепку на ручку, ручку на блокнот, блокнот на фотоаппарат и так далее) , реально превратить ее в квартиру, может только сумасшедший. Историю про канадца, которому в итоге достался двухэтажный дом, лучше при этом не рассказывать, только людей злить. Ну, чистая авантюра! Сотни людей пробовали – и не получалось. Однако простой слесарь из Ангарска Руслан Чистяков решил попробовать. И совсем недавно подписал документы о приобретении…дачного участка под Иркутском. Его он получил через цепочку бартера и останавливаться не собирается. Дача –это еще не дом.Ты - мне, я – тебе«Я обычный парень из Ангарска. Здесь родился, мне 31 год, работаю на заводе слесарем по ремонту автомобилей. У меня есть семья, жена Кристина и сын Тимур, ему 3, 5 года. Скоро родится еще ребенок. Но нету своей квартиры. Ипотеку мне не дают, уже отказали 7 раз. Живем на съемной квартире, за которую платим 10 тысяч в месяц…Короче, главной моей целью является получить квартиру или дом. Ради этого я буду звонить знакомым, друзьям, незнакомым. И буду выкладывать посты в соцсетях. Кстати, буду предлагать только обмен, ничего другого», - так начинается первая серия видеоистории по обмену скрепки на дом.Вы уже схватились за пачку канцелярских скрепок, чтобы попытать счастья сразу на все? Остановитесь! У большинства это и вправду не получится. Тут мало быть «заводным». И мало знать историю про канадца Кайла Макдональда, который в 2005 году обменял обычную канцелярскую скрепку на целый двухэтажный дом. Конечно, не сразу. Сначала он обменял скрепку на ручку, потом еще на что-то, и так 14 раз, пока не получил желаемое. Надо еще убедить других меняться. А вот как?- Мы с другом, Виктором Овчинниковым, он пишет сценарии и снимает все эпизоды, а потом и монтирует, решили брать юмором, - рассказывает «КП»- Иркутск Руслан Чистяков. –Идею поставить эксперимент и обменять скрепку на дом он мне и предложил. Со мной в главной роли. А мне всегда нравилась «движуха». Я с детства стремился к творчеству, мечтал о сцене и популярности. И сейчас я пою песни, снимаюсь в прикольных видосах, в рекламе, у него же, и получаю от этого удовольствие. Даже размышлять не стал, сразу согласился!Руслан – из тех, кто готов ввязаться в затею, если она нескучная. Так три месяца назад были сняты первые кадры проекта. И дело пошло! Первые обмены были со знакомыми с завода. Слегка тушуясь в кадре, но в целом поддерживая «хохму», сначала коллега Руслана забрал себе «историческую» скрепку и дал вместо нее набор карандашей. Потом бригадир от чистого сердца и тоже со смехом, выменял карандаши на пауэр-банк, а тот превратился в профессиональные радиомикрофроны. На этом череда дружеских презентов остановилась. Но ролики неожиданно понравились публике, «шоу про скрепки» пришлось по вкусу , и за перипетиями слесаря на ниве обмена стал следить народ. Тут и пошел настоящий фарт.Бери дверь, жену или тещу- Логика в этих обменах вроде нехитрая. Ты – мне. Я тебе. Всегда, что-то кому-то нужно и у кого –то что-то есть. Но мне такое предлагали! Написала например, барышня, предложила дверь от квартиры. Может, правда, у нее лишняя? А кто-то предлагал жену на обмен, кто-то тещу, - рассказывает Руслан. – Словом, народ отрывался по полной. Среди этих предложений было, например, предложение прилететь на мастер-класс в Петербург, учиться жонглировать булыжниками.Чистяков идею отверг – большой расход на билеты. А тут семья, жена не работает, пополнение скоро будет, за аренду платить надо. Словом, у него самого сыграли те же резоны, что и у банков, которые не давали ему ипотеку.-Вместо тещи и жены с уроком по булыжникам я выбрал для обмена предложение Дмитрия Майданюка, легендарного игрока местного хоккейного клуба «Ермак». Уехавшему из Ангарска хоккеисту захотелось поддержать настырного земляка, и он передал плэйстэйшн а заодно и майку, в которой играл. Форма с автографом пришла по почте издалека, из Ханты-Мансийска, от родных Дмитрия.«Я горжусь тем, что ты борешься за себя, за свою семью», - записал ему видео спортсмен.«Я вам дам минуту славы»Ну и где здесь чистая экономика, где погоня за выгодой и цифры с многими нулями в глазах у участников сделки? Расчет есть, но он явно не тот, что у канадца, в стране кленовых листьев и холодных здравомыслящих людей…Пятый обмен организовали два Андрея – благотворители и риэлторы. Им достались презенты от хоккеиста и своя минута славы в соцсетях. Руслану – документы на земельный участок в девять соток под Иркутском, на Александровском тракте. Колышки на будущей даче уже торжественно вбили.-А я снова в деле, это не конец истории, мы должны доменяться до дома, - говорит Руслан. – И это будет, хотя я точных сроков не ставлю, когда – как повезет. Но точно уже скоро. Я тогда всех участников обмена позову в гости!«…И выложу это в соцсети». Это не говорится вслух, это настолько ясно, что не обсуждается. «Минута славы» в ролике в соцсетях Руслана, где число подписчиков подходит к 20 тысячам, а первый ролик посмотрели около полумиллиона – это приятный бонус. Может быть, даже приятнее, чем сама вещь, которая по бартеру. После каждого выпуска Instagram и TikTok сыплются сотни предложений – только выбирай. Оценивают их вдвоем с режиссером, у которого, кстати, тоже пока нет своего жилья.За эти три месяца слесарь из Ангарска Руслан Чистяков стал не только мастером честного бартера, но еще и освоил профессии телеведущего и специалиста по соцсетям. И понял главное: «В этом эксперименте основное –это люди».