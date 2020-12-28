Новой покупкой похвастался историк моды и известный телеведущий Александр Васильев, который известен своей любовью к антиквариату. На своей страничке в соцсети Александр Васильев рассказал, что приобрел у антиквара из Иркутска фортепиано с клавишами из слоновой кости. Это пианино, сделанное, по словам телеведущего в конце XIX - начале ХХ века в Кенигсберге, историк моды купил для своей квартиры в Зеленограде.- На нем есть табличка «E. Theden, Konigsberg i. Pr.», - рассказывает Александр Васильев в своем посту, в котором он снял на видео свою покупку. – Теперь пианино украшает мою желтую гостиную.Антикваром, у которого и купил раритет Александр Васильев оказался иркутский коллекционер Сергей Снарский. По его словам, пианино действительно изготовлено в Германии в начале ХХ века. Много лет назад Сергей Снарский сам приобрел его у других коллекционеров. К слову, с Александром Васильевым иркутянин знаком уже давно.- Когда Александр приезжает в Иркутск, он заходит в наш антикварный магазин, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Сергей Снарский. – Он наш постоянный клиент. Ранее он покупал у нас вазу из итальянского стекла. Вообще, Александр очень разборчив. Все подряд не берет. Что касается фортепиано, то он присмотрел его еще в прошлом году. Александр оплатил пианино, и мы отправили его, наняв специальную фирму по доставке. Сколько заплатил нам телеведущий? Точную сумму говорить не буду, скажу лишь, что это меньше 100 тысяч рублей.Кстати, после доставки Александру Васильеву пришлось нанимать специалиста, чтобы настроить фортепиано. Впрочем, покупкой старинного музыкального инструмента историк моды остался доволен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВедущий «Модного приговора» Александр Васильев в Иркутске: Я похудел на 12 килограммов и стал реже носить шарфики (Подробности)