Назван минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 в Иркутской области. Как и в целом по России, он увеличился на 5,5%: с 12130 до 12792 рублей. При этом впервые МРОТ превышает прожиточный минимум.- С 2021 года мы изменяем подходы к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, - сообщается на сайте президента России. - Исходя из новой модели, которая нами принята, величина прожиточного минимума на 2021 год составит 11 653 рубля, увеличится по сравнению с прогнозируемой среднегодовой величиной за 2020 год на 3,7 процента.Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 в Иркутской области, как и во всей стране, рассчитывается по-новому: исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (у одной половины населения зарплата выше, а у второй - ниже, чем этот показатель). Теперь МРОТ составляет 42% от медианного дохода.Добавим, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 в Иркутской области будет различаться в зависимости от территорий: надо учитывать, где и какой добавляется районный коэффициент и северная надбавка.