Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 января показывает, что по числу новых заражений лидируют три крупных города - Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск. Так, в областном центре за сутки диагноз COVID-19 поставили 73 пациентам, в Ангарске - 43, а в северном Усть-Илимске - 41. Также много заражений в Иркутском районе - 18 за сутки, и в Саянске - плюс 15 случаев.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 января: в красной зоне восемь территорийПо-прежнему в красной зоне остаются восемь территорий: Иркутск, где больше всего заболевших коронавирусом за время пандемии, а также Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Бодайбо, Иркутский, Эхирит-Булагатский и Усть-Кутский районы. Там общее число зараженных инфекций не менее тысячи. А в Иркутске и вовсе более 15 тысяч.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 января: где меньше сотни заболевшихЕсть территории, где с весны было заражено коронавирусом не больше сотни человек. Это Тулунский, Катангский, Мамско-Чуйский, Балаганский, Усть-Удинский, Жигаловский, Чунский, Качугский и Зиминский районы. К слову, за сутки в этих районах не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19.Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 января.