Уходящий 2020-й войдет в историю как год пандемии и связанного с ней экономического кризиса. Как в этой ситуации выживал бизнес региона и чем ему помогало государство? Об этом рассказали представители Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области.Обучили детей и взрослыхНесмотря на периоды самоизоляции и другие ограничения, 2020 год стал для ФПП региона весьма насыщенным на события. Как отметила Наталья Давыдова, руководитель фонда «Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области», через мероприятия фонда в онлайн- и офлайн-режимах прошло более 3,5 тысячи предпринимателей со всей территории Иркутской области, из которых свыше 500 получили комплексные виды услуг - сертификация продукции, разработка бизнес-плана, регистрация товарного знака, продвижение в интернете, поиск партнеров, инженерно-конструкторские услуги, маркетинговые исследования, упаковка франшизы и многие другие.- В связи с пандемией фонд переформатировал направления поддержки бизнеса. Начал транслировать новые тренды. Любой кризис - это уникальная возможность перезагрузиться, посмотреть на свой бизнес в новых направлениях, горизонтах, сферах развития, - подчеркнула Наталья Давыдова.Также в этом году в регионе состоялся V «Байкал Бизнес Форум», определились победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». При этом онлайн-формат мероприятий позволил сделать их массовыми и представительными.В рамках проекта «Популяризация предпринимательства» фондом реализована масштабная программа обучения школьников основам предпринимательской деятельности. Для этого курс «Наставничество» прошли свыше 100 преподавателей школ. Затем 1600 школьников освоили курс по предпринимательству. По итогам обучения состоялся «Кубок лучшей школы Иркутской области по бизнесу». Победителями стали 20 команд. Выбрать лучших из лучших оказалось очень сложно.Помимо школьников в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» особое внимание уделялось уволенным в запас военным, безработным, женщинам, старшему поколению. Пройдя обучение, 200 представителей этих категорий создали новые бизнесы.Что касается действующих предпринимателей, то, начиная с весны 2020 года, все желающие получили в ФПП консультации и необходимую помощь.Андрей Ставинов, заместитель директора Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, отметил, что экономический кризис возник и развивался стремительно, бизнесу пришлось моментально сориентироваться, чтобы найти пути выхода из непростой ситуации. При этом взаимодействие бизнеса и власти, впервые в новейшей истории России, тоже приняло мгновенный характер.- Бизнес пытался донести свои проблемы и потребности. Власть старалась быстро отреагировать. Еще, наверное, рано оценивать меры поддержки, которые были оказаны бизнесу, но взаимодействие налажено, предпринимателей сегодня слышат, - сказал он.Андрей Ставинов подчеркнул, что за этот период Фонд поддержки предпринимательства региона тоже прошел определенный путь. В частности, была внедрена система анализа деятельности предпринимателей.- Мы заводим индивидуальную карту развития каждого предприятия, которое к нам обращается, анализируем информацию, находим болевые точки и стараемся их погасить, сопровождаем компанию на протяжении длительного времени, что дает возможность оказывать поддержку не просто адресную, а полезную, - сказал заместитель руководителя Фонда.Также он отметил, что кризис затронул все сферы предпринимательской деятельности. В связи с закрытием границ возник кризис рынка труда - наблюдается нехватка рабочей силы. Проблемы есть и по ряду других направлений.- Кто сумел выстоять, либо переориентировали производства, либо максимально их адаптировали к современным условиям и оптимизировали. Раньше развитие бизнеса шло медленнее. В 2020 году масштабные изменения произошли буквально за несколько месяцев, - констатировал Андрей Ставинов. - Наиболее быстро отреагировали на ситуацию компании, связанные с интернет-торговлей. Неплохо выдержали удар предприятия легкой промышленности, которые перепрофилировали свои производства и начали выпускать защитные маски. Также действующая в Иркутской области компания, которая производит автомобильные аксессуары, буквально за полторы недели наладила выпуск пластиковых защитных экранов для медиков и работников сферы торговли.Изменения к лучшемуИрина Нижник, руководитель Центра поддержки предпринимательства ФПП Иркутской области, обратила внимание на то, что за 9 месяцев бизнес пережил абсолютно разные этапы. Все началось с турбулентности, потом возникли различные риски и в итоге запустились новые процессы, которые заложили фундамент развития бизнеса на последующие годы.- За короткий период в бизнес-процессах произошли невероятные изменения, - подчеркнула она. - Но они позволили тем предпринимателям, кто сумел переориентироваться, стать успешнее. Сегодня на территории региона число предприятий малого и среднего бизнеса сократилось. Вовремя сориентировавшиеся перешли в электронную коммерцию, освоили онлайн-доставку продуктов и готовой еды, организовали онлайн-обучение. Каналы продаж поменялись очень сильно. Компании ушли на маркетплейсы. При этом покупателям стал доступен расширенный ассортимент самой различной продукции. Это современные реалии. И такая ситуация продолжится. Количество цифровых продуктов будет расти. Рынок глобально изменился. Появились новые продукты и новые взаимоотношения покупателей и продавцов.Ирина Нижник отметила, что наиболее пострадали в 2020 году предприятия общественного питания и сфера услуг. Тем не менее те кафе и рестораны, которые быстро перестроились на доставку, получили новых клиентов и улучшили показатели.- Начиная с апреля, бизнес находился в шоковом состоянии, - констатировала она. - У предпринимателей был один вопрос: «Что делать?». ФПП региона старался отвечать на него, находя для каждого обратившегося индивидуальный путь решения той или иной задачи. Когда шок прошел, возникла необходимость двигаться дальше. В рамках своей деятельности Фонд гибко отреагировал на изменения, в срочном порядке обновил порядок работы, внедрил новые виды услуг, необходимые бизнесу. Это, к примеру, работа на электронных торговых площадках, продвижение в интернете, онлайн-образование. Далее мы запустили конкретные проекты и программы. Например, 9 компаний региона находятся в процессе упаковки во франшизу. Производственные предприятия начали обращаться с целью переориентации бизнеса, получения сертификации на различную продукцию, в том числе для выхода на экспорт.Ирина Нижник подчеркнула, что за каждым бизнесом стоит человек, и поддержка требовалась прежде всего людям. Многие в период пандемии начали приобретать компетенции, необходимые для работы в онлайн-режиме. Также возможности для развития появились в рамках введенного с этого года в регионе института самозанятости.- Это удобный режим ведения собственного дела и возможность для каждого желающего создать свой бизнес или трансформировать действующий, - отметила она.Подводя итоги уходящего года, представители Фонда обратили внимание на то, что в сложившихся непростых условиях бизнес в целом показал себя с лучшей стороны.- Нас поразили предпринимательский дух и сплоченность. В этом году люди бизнеса были готовы поддерживать друг друга, выстраивать внутреннюю кооперацию. Мы наблюдали не конкурентную борьбу, а взаимовыручку. Надеемся, что этот положительный момент уходящего 2020-го сохранится и в будущем, - сказала Наталья Давыдова.В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.Телефон: 8 (3952) 43-64-54Эл.почта: cpp-irkobl@mail.ruСайт: irk-cpp.ru«Инстаграм»: fpp.i.o«ВКонтакте»: vk.com/fpp_irkutsk«Фейсбук»: irkutskbusiness«Телеграм»: https://teleg.run/biz_fpp