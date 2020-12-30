Автор этого текста помнит, как в его детстве, можно было всего за час (а, может и меньше) долететь «до бабушки», сев на маленький самолет рейсом «Иркутск-Нижнеудинск». Билет тогда стоил недорого, дорога была быстрой, виделись с родными чаще, а небольшой город казался краше. Увы, в последние десятилетия такого нет. А так мечтается! И солидарны с этим пользователи Интернета, подписчики групп «Комсомольской правды в Иркутске» в социальных сетях, где мы в канун Нового года запустили опрос.- Каких улучшений вы ждете в нашем регионе в новом году? – вот так звучал вопрос, и на суд подписчиков было представлено десять различных ответов, среди которых – и повышение зарплат, и обновление общественного транспорта, и озеленение…. Среди ожиданий – изменений, которых больше всего хотят сибиряки, это стабильное авиасообщение между городами. А, по сути, это восстановление малой авиации.Вопрос непростой и решить его вмиг невозможно. Разрушенная в 1990-х система сети аэропортов в небольших городах – проблема, требующая системный подход.Приведем несколько доводов, почему важно восстанавливать аэропорты в регионе.Во-первых, наш регион огромен по площади. Если к Приангарью приплюсовать Красноярский край, Тыву и Хакассию, то это будет больше, чем Франция, Германия и Англия вместе взятые и около шести миллионов человек населения… Нужны ли аэропорты на таких территориях? Вопрос риторический. Это тема комфортного сообщения и передвижения.Во-вторых, там, где нет дорог, – наземных, воздушных, - любых, не может быть развития. А уж если речь идет об отдаленных и северных городах и поселках, то именно авиация становится ключевым фактором социально-экономической стабильности. Важна и безопасность, ведь имея аэропорты в небольших населенных пунктах, можно говорить о защищенности на случай чрезвычайных ситуаций. Плюс и в том, что малые аэропорты подпитывают основной - аэропорт Иркутска за счет регулярных рейсов на воздушных судах малой вместимости.Наконец, как решить проблему? Создание воздушных гаваней – колоссальные капиталовложения. И только государство не в силах вкладывать в это средства. Поэтому вырисовывается следующая разумная конструкция государственно-частного партнерства. В идеале это может выглядеть так:Инвестор строит и модернизирует наземную инфраструктуру аэропортов. Федеральный центр оказывает поддержку в части реконструкции аэродромов. На местном уровне проводятся ремонты подъездных дорог, а также ведется субсидирование перелетов внутри региона авиакомпаниям. Перевозчик, в свою очередь, устанавливает доступную для населения стоимость авиабилетов.Словом, если найдется инвестор, а государство поддержит начинания профессионалов, то все получится – и будут билеты на самолеты, доступные для населения, и перелеты с комфортов и только плюсы для экономики – большой прорыв вперед. Для развития территорий крайне важна транспортная доступность, обеспечить которую можно, привлекая все возможные инструментыА как у соседей?В Красноярском крае уже создана основа для развития регионального авиасообщения. Там построен современный международный аэропорт Красноярск с ежегодным пассажирским и грузовым потоком в 2,5 млн пассажиров и 18 тысяч тонн. В 2019 году он был признан самым динамично развивающимся аэропортом Евразии. В 2020 году аэропорт Красноярска занял второе место в рейтинге Forbes, как самая удобная воздушная гавань и третье место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» премии Транспортная безопасность.ПРОГНОЗЫА что если в Иркутской области начнется модернизация малых аэропортов?- В экономическом отношении регион станет более конкурентноспособным- Вырастут налоговые поступления в бюджет- Выстроится удобная логистика с системой стыковочных рейсов- Экспорт транспортных услуг увеличится в 2 раза к текущему уровню, а объем пассажиро- и грузоперевозок прогнозируется до 1 млн пасс. и 300 тыс. тонн, соответственно.