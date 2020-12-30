Уже известно, как в Иркутске будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2021. Так, некоторые сибиряки уже получили пенсию и другие соцвыплаты досрочно. Поскольку 3 и 4 января - выходные, за эти дни деньги пожилым людям почтальоны доставили на дом 29 декабря. Также раньше срока получили январскую пенсию и те, кто живет в районах, пострадавших от паводка в 2019-м.А остальным как в Иркутске будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2021?- Доставлять пенсии с 5 января 2021 года будут в соответствии с графиком и с учетом режима работы отделений почты, - сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России. - Альтернативные службы доставки и кредитные учреждения в январе работают в текущем режиме, поэтому выплата пенсии за январь будет согласно установленному графику.А теперь о том, как в Иркутске будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2021 в банках. По графику зачисления, иркутянам деньги должны прийти 14 января, после праздников. В Ангарске и Шелехове - 23 января, в Братске - 18 января. В Усть-Илимске пенсии зачислят раньше всех - 13 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак работает почта в новогодние праздники 2021 в Иркутске (подробности)ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИКПо вопросам доставки пенсий и других соцвыплат за январь 2021 года можно обращаться по телефону регионального отделения ПФР: 8 (3952) 47-00-00.