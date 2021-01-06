6 января в иркутских социальных сетях появились видео, на которых видно, как Ангара выходит из берегов и топит новую набережную в Усолье-Сибирском. В комментариях появилось множество теорий, якобы объясняющих эту аномалию. Некоторые даже связали все с наступлением непредсказуемого 2021 года, который, например, уже успел удивить жителей Иркутской области необычным атмосферным явлением, похожим на смерч, которое зафиксировали на Байкале. Однако, на самом деле, все оказалось намного проще.\\"С 1 января на Ангаре, а именно неподалеку от населенного пункта Усолье-Жилкино в Боханском районе, начался процесс формирования ледостава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Из-за этого возможно колебание уровня воды от 1 до 1,5 метров. Поэтому в Усолье-Сибирском 5 января подтопило полуостров Варничный. В частности пострадала дорога, соединяющая его с городом\\".Чтобы не допустить дальнейшего возможного разлива реки, в Енисейском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов РФ приняли решение с 23:50 вечера 5 января снизить сброс воды на Иркутском гидроузле до 2200 кубических метров в секунду.\\"На территории Тельминского муниципального образования Усольского района, а также населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района рекомендовано ввести режим повышенной готовности\\", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Однако поводов для паники у жителей Усольского района нет. В ночь с 5 на 6 января уровень воды в Ангаре уже начал понемногу снижаться, и она отступила уже на 4 сантиметра. В службе спасения утверждают, что подтопление не угрожает жилым домам. Ну а пока специалисты из МЧС продолжают постоянный мониторинг уровня воды в реке.