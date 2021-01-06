Детский хирург Юрий Козлов знаменит не только в Иркутске, но и во всем мире. Он постоянно путешествует по стране, спасая малышей, которым не исполнилось и года. А с недавних пор география его операций еще больше расширилась и охватила ближнее зарубежье.\\"Я срочно отправился в Ташкент - меня по интернету нашла русская семья, которой нужна была помощь, - рассказал Юрий Козлов на своей странице в Фейсбуке. - На свет должен был появиться младенец, у которого диагностировали аномалию двенадцатиперстной кишки - уже было запланировано кесарево сечение. Чтобы спасти жизнь ребенка, операцию необходимо было провести в первые сутки после рождения\\".Оказалось, что добраться до не такого уж и далекого на первый взгляд Ташкента не так-то просто: сейчас у Иркутска и Узбекистана нет прямого авиасообщения. Поэтому доктору Козлову пришлось сделать крюк в несколько тысяч километров и совершить две пересадки - в Москве и Стамбуле. Однако на этом приключения не закончились. Когда хирург прибыл в республиканский перинатальный центр, выяснилось, что там нет подходящего оборудования. Но проблему решили - его нашли в одном из медицинских центров.\\"Несмотря на многие препятствия, у нас все получилось, - делится Юрий Козлов. - В итоге вместо одной операции мы вместе с коллегами из республиканского перинатального центра провели 20 - причем, за 5 дней\\".Доктор отметил, что торакоскопические и лапароскопические операции для младенцев в Узбекистане были проведены впервые. Он отмечает, что это даст местным хирургам новые возможности для лечения пациентов.Пока Юрий Козлов возвращался из Ташкента в Иркутск, вновь пересекая несколько стран, все дети уже пошли на поправку. А накануне Рождества, по словам хирурга, их всех уже выписали домой. А ведь это настоящее счастье для врача - знать, что благодаря твоим усилиям маленькие пациенты получили шанс на полноценную и счастливую жизнь!