Утром 6 декабря в службу спасения поступило сообщение о том, что машина с рыбаками застряла в лесу в Братском районе. Оказалось, что за день до этого трое братчан собрались заняться подледным ловом, и отправились к местному водохранилищу. Вечером, решив, что улова уже вполне достаточно, компания собралась было возвращаться домой.\\"Несмотря на то, что уже стемнело, рыбаки решили сократить путь и поехали обратно через лес, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Однако в районе залива Сурупцева Братского водохранилища их автомобиль застрял на бездорожье\\".Поскольку снаружи уже значительно похолодало, путешественники решили остаться в теплом салоне машины и ждать помощи. Они надеялись на то, что по этой дороге могут проехать местные жители, которые могли бы вызволить их из западни. Но как назло им не попалось ни одного попутного автомобиля, поэтому единственную надежду рыбаки возлагали на сотрудников МЧС, которым непрерывно пытались дозвониться.Проведя в машине всю ночь, только под утро незадачливые рыболовы дозвонились до экстренных служб. На помощь путешественникам выехали сотрудники поисково-спасательного отряда.\\"Когда рыбаков нашли, бензин в автомобиле уже был на исходе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Если бы он заглох, им бы пришлось идти пешком по лесу 15 километров до трассы \\"Вилюй\\". А ведь там достаточно труднодоступная местность, и сейчас бушуют сильные ветра, так что все могло закончиться трагично\\".Спасатели эвакуировали троих путешественников и доставили в Братск. Их состояние удовлетворительное. Что до автомобиля, то все попытки вытащить его с помощью спасательной лебедки не увенчались успехом.