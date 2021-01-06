Коронавирус в Иркутской области и не думает отступать. 6 января в регионе зафиксировали 265 новых случаев заражения COVID-19. Всего же с начала периода распространения инфекции в регионе выявили 42377 заболевших.\\"За минувшие сутки выздоровели 159 пациентов с коронавирусом, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Иркутской области. - Таким образом, победить инфекцию смогли 36897 жителей региона\\".В больницах по-прежнему проходит лечение 2751 человек с подтвержденным коронавирусом. Жертв инфекции также немало. Утром 6 января медики зафиксировали смерть 12 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии от последствий опасного вируса скончались 1410 жителей Иркутской области. Еще 190 заболевших умерли от иных тяжелых недугов.Хоть последние новости о коронавирусе в Иркутске и не внушают оптимизма, многие православные верующие во всем мире сегодня настроены на позитивный лад: ведь 6 января - это канун Рождества, одного из главных христианских праздников в году.\\"Этот год был очень непростым. Посещали нас скорби, болезни. Многие люди озлоблены, многие люди без веры. И хочется, чтобы Господь посетил каждое сердце и наполнил его любовью и надеждой\\", - пожелал всем жителям Иркутской области в канун Рождества митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.Однако, хоть все верующие и хотят приобщиться к празднику и посетить рождественские богослужения, из-за пандемии коронавируса делать это советуют не всем. Все-таки риск заражения опасной инфекции при посещении храмов достаточно высок. Поэтому все, кто не может лично посетить церковь, смогут сделать это онлайн. Прямая трансляция рождественского богослужения в кафедральном соборе Богоявления Господня начнется в 23:30 и будет транслироваться на YouTube. Ссылку можно найти на официальном сайте Иркутской епархии.