Где в Сибири работа доходнее: работники связи обогнали по зарплате госаппарат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередной рейтинг заработной платы в регионах Сибири составили статистики из Новосибирска. Можно заранее предположить, что они вызовут целую бурю эмоций у населения. Каждый, сравнивая свою получку с объявленной, вправе сказать – мол, у меня ниже! И почти наверняка это так и есть. Просто потому, что, как объяснили сами аналитики « высокий уровень зарплат в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях объясняется уровнем районных коэффициентов». А выше всего они на севере. Там, к тому же сосредоточена и вся добывающая отрасль.

Кстати, на добыче нефти и газа, золота зарплаты выше на вахтах Красноярского края, здесь средний доход – 118,9 тысяч рублей, в Иркутской области – 97, 7 тысяч рублей, в Томской – 95, 1 тысячи рублей. Но это – совершенно особый случай. Люди, работающие зимой при минус 50, занятые тяжелым физическим трудом, без выходных, а также без семей и комфортного жилья, имеют право на эти деньги. Тут вариант один. Завидуете? Попробуйте сами.

Я в «связисты» бы пошел, пусть меня научат

Что касается остальных отраслей, то здесь доходы куда более скромные. Исключение, как обычно – финансы, госуправление, военные, связь и наука. Это самые доходные направления. В общем, ничего удивительного. Но то, что ученые и работники связи могут составить конкуренцию по уровню получки финансистам, факт!

Итак, средняя зарплата у экономистов сегодня 62, 1 тысячи. Это столько выходит «на круг» по Сибири. И выше всего доход здесь совсем не у северных территорий, хотя наши получают тоже ничего. Каждый месяц у бухгалтеров всех мастей из Иркутска выходит 66, 3 тысячи, а в Красноярске – 62, 3 тысячи. Но вот крупный региональный центр Новосибирск оттягивает на себя неплохие ресурсы и люди, которые заняты здесь подсчетами, получают уже больше 73 тысяч.

У работников связи средний доход пониже -54 тысячи рублей в месяц, но именно IT – специалисты с хорошей подготовкой, работники компаний – провайдеров, салонов по продаже смартфонов и офисов по наладке «сломавшегося интернета» на третьем месте в рейтинге. Больше всего у них зарплата в «столичном» для региона Новосибирске и очень неплоха в Томске. Но Иркутск с Красноярском хотя и отстают, но ненамного.

Между прочим, связисты обошли представителей науки. У ученых четвертая строчка в рейтинге и средняя зарплата -53, 2 тысячи. Больше всего в регионе платят профессорам и доцентам в Красноярске и Томске – по 63 тысячи. Управленцы высокого уровня, сотрудники МВД и военные - на особом счету. Одним платят за высокую ответственность, другим за риск. Они и замыкают пятерку самых хорошо оплачиваемых профессий - в среднем 50, 5 тысяч рублей. Понятно, что из-за большого числа северных территорий в Красноярске и Иркутске этот уровень выше, а в Новосибирске пониже.

Строители и работники ЖКХ в регионе получают меньше коллег из других регионов Сибири

Есть еще и представители массовых профессий, которые заняты реальным трудом «на земле», обеспечивая качественный быт городам и селам. Это энергетики, транспортники, работники ЖКХ и продавцы. Учителя и врачи. Их намного больше, чем финансистов, ученых, связистов и топ-менеджеров территорий. Зарплаты здесь в среднем ниже, но сильно зависят от уровня квалификации и условий труда. Что касается тех же водителей, то специалистов высокого класса зовут на север, на вахту и готовы платить по 200 тысяч. И врачи на севере нужны – от 100 тысяч в месяц. Но они сегодня нужны всем и везде….

В энергетике средняя зарплата в Иркутске – 56, 2 тысячи рублей. В среднем по Сибири она, кстати, пониже – 47, 7 тысяч. У соседей из Красноярска на пару тысяч побольше. Водители могут поспорить с работниками ГЭС и ТЭЦ относительно того, кто лучше получает. Сейчас в среднем, конечно, человек за баранкой в Иркутске претендует на 57, 4 тысячи. Да и в целом в этой отрасли доход выше, но и больше тяжелого физического труда. Работники ЖКХ и строители в регионе зарабатывают меньше, чем во всех соседних регионах. Не могут похвастать этим и продавцы.

Что касается врачей и учителей, то это особая каста бюджетников, за уровнем доходов которых зорко следит государство. Пусть и на двух ставках ( а с такими нагрузками, скажем прямо, работают и в других отраслях, где ничего не регламентировано), людям, которые нас учат и лечат, в среднем перечисляют по 37, 4 и 47,7 тысяч рублей в месяц соответственно.