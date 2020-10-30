Чем лечить коронавирус в Иркутске 2020: лекарства при COVID-19, цена, где купить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболевшие иркутяне сметают с полок препараты и рассказывают друг другу, чем они лечатся от ОРВИ и от коронавируса. Показывают рецепты и делятся наблюдениями, чем лечить коронавирус в Иркутске. Как правило, покупают целый ворох медикаментов, нужных и не нужных, просто про запас. Между тем, коронавирус должен лечить врач. Его же задача — расписать схему. К тому же, вполне может статься, что вас «посетил» обычный сезонный вирус, а не COVID-19.

А пока ждем врача, применяем имеющиеся симптоматические препараты от ОРВИ. Есть температура — для того, чтобы ее понизить. Есть насморк — чтобы справиться с ним понадобятся капли в нос. Кашляете — значит, отхаркивающие. В этом смысле человечество ничего нового не придумало.

«Жаропонижающие назначают при температуре 38,0-38,5 градусов. При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и тахикардии (сердцебиении — ред.), их используют и при более низких цифрах. Наиболее безопасным препаратом является парацетамол», - это последние рекомендации Минздрава России.

Для избавления от насморка и болей в горле рекомендуют начать с самого простого — полосканий с морской солью. Если уж не помогает — тогда применяем капли в нос.

Когда придет доктор, он обязательно назначит противовирусное лечение. Да, это тот самый гриппферон и ингавирин, которые сметают в аптеках. А еще витамины. Тут необходимы большие дозы витамина С, Е и Д. Все это можно начать применять и до прихода медика, не помешает. Их продают без рецепта, и на прилавках имеются. Витамины вообще никогда лишними не бывают, их можно применять и профилактически.

- Что касается антибиотиков, они должны применяться только по назначению врача, - отметила на прямой связи с жителями Иркутской области начальник управления фармацевтической деятельности Минздрава региона Лидия Доркина. - Пить их самостоятельно нельзя, вы нанесете организму только вред. В тот момент, когда препараты действительно понадобятся, могут должным образом не подействовать. Поэтому продаются только по рецепту.

Чем лечить коронавирус в Иркутске? В рекомендациях Минздрава указаны не только азитромицин, но и кларитромицин, и амоксиклав. Они не действуют против вирусов и применяются лишь тогда, когда присоединяется бактериальная инфекция. Сейчас в аптеках есть и специальные препараты, применяемые для лечения коронавируса. Они достаточно дороги, специфичны и тоже должны назначаться только медиком. Обязательны и антикоагулянты (лекарства, разжижающие кровь). Их подбор — исключительно дело профессионала.

И, конечно, нужно пить много жидкости, применять сорбенты, чтобы выводить токсины.

КСТАТИ

Изислав Лившиц, фитотерапевт:

Пейте травяные сборы

- Огромное количество витамина С содержит обычный шиповник. Пейте его отвар, причем желательно заблаговременно. Он отлично питает сердце. Можно заваривать вместе с кипреем (иван-чаем). Если чувствуете, что заболели, подойдут грудные сборы, их тоже множество. Лучше использовать многокомпонентные. Шалфей, медуница, календула — все это подойдет для профилактики. А полоскать горло и промывать нос стоит раствором с солью, лучше морской. Конечно, стоит дышать кашицей лука, есть его побольше, как и чеснок. Специфическими средствами против ОРВИ все это не назовешь, но хорошей помощью при лечении заболеваний - точно.

КОНКРЕТНО

Чем лечить коронавирус в Иркутске 2020

Что чаще всего выписывают пациентам с коронавирусом

Противовирусные препараты.

Парацетамол -3-20 рублей

Ингавирин 634-851 рубль

Арбидол 145-316 рублей

Амиксин (аналог лавомакс) — 830-1214 рублей (в максимальной дозировке)

Гриппферон 312-520 рублей

АЦЦ (от кашля) — 113-129 рублей

Флуимуцил - 109 рублей.

( Объединенная справочная аптек в Иркутске (3952) 550-550)

ВАЖНО

Врачи советуют для скорейшего восстановления:

- дыхательная гимнастика: надувать воздушный шарик 10-12 раз в день;

- полноценный сон 7-8 часов;

- разнообразное питание с включением в рацион фруктов и овощей;

- курс витаминов в течение месяца.