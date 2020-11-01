Прогноз погоды в Иркутске на 1 ноября: солнечно и без осадков Фото: Влад КОМЯКОВ

Вот и наступил первый день третьего месяца осени. Жителей Иркутска 1 ноября порадует вполне себе хорошей погодой – без осадков и сильного ветра. Но вот по области в воскресенье и ближайшие пару дней ожидается непогода. Впрочем, обо все по порядку.

В областном центре днем 1 ноября будет достаточно тепло, всего -3…-5 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет северный 7-12 м/с. Но, при этом, день ожидается вполне себе солнечный, и его легко можно провести на свежем воздухе. Как, в принципе, и понедельник.

Вообще, синоптики обещают жителям Иркутска, что начало рабочей недели будет теплым и солнечным. Воздух в понедельник, 2 ноября, прогреется до +2 градусов, никакого снега не предвидится, да и сильного ветра тоже. Во вторник, 3 ноября, будет еще теплее – до +3…+4 градусов. Правда, так солнечно уже не будет, но это, впрочем, не беда – главное, что тепло еще ненадолго задержится в столице Восточной Сибири.

А вот 4 ноября, в День народного единства, когда всю страну ждет выходной, в Иркутске ожидается мокрый снег и снег. И температура воздуха составит всего +1 градус.

По Иркутской области же прогноз менее благоприятный. Так, синоптики Иркутского гидрометцентра предсказали сегодня на территории Приангарья переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер будет западный, северо-западный с переходом на северный, северо-восточный силой 2-7 м/с. Местами порывы ветра достигнут 14 м/с. Столбики термометров в городах Иркутской области будут колебаться от 0 до -5 градусов. При облачной погоде будет холоднее – от -8 до -13 градусов.

В понедельник, 2 ноября, местами по региону также ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью существенно похолодает – до -10…-15 градусов, днем, наоборот, воздух местами прогреется до +1 градуса, но кое-где будет и минусовая температура – от -4 до -9 градусов.

На севере Иркутской области, в Катангском районе, сегодня, 1 ноября, днем будет достаточно холодно – от -9 до -14 градусов, местами даже -15…-20 градусов. В понедельник ночью температура опустится до -18…-23 градусов. Днем будет -8…-13 градусов.