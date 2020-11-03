Из-за дефицита иностранцев-рабочих на стройках в Иркутске могут снова подорожать квартиры

О собственном уютном гнездышке мечтают все, но не всем доступно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Рабочих не хватает, - наперебой жалуются в разных строительных компаниях Приангарья. - Границы из-за ковида с весны закрыты, мигранты нынче не приехали! Перебиваемся кое-как».

Выходит, без иностранцев на стройках - как без рук. Как оказалось, у Иркутской области самая большая квота на иностранную рабочую силу в Сибири - около пяти тысяч человек. Вот и получилось, что нет мигрантов - и дело застопорилось. Где же столько рабочих рук взять разом, да еще и не абы каких, а квалифицированных…

Вопрос настолько важный, что обсуждался на одной из сессий Законодательного Собрания Иркутской области. Задержки по некоторым объектам действительно имеют место быть, и на то две причины - нехватка рабочих и задержка оборудования из-за закрытия границ.

Дефицит каменщиков, бетонщиков и штукатуров

В Приангарье мигранты - те, кто живет здесь круглый год: таджики, узбеки, армяне и реже туркмены, - конечно, и сейчас трудятся на стройках.

- А специалисты из Китая, например, обычно приезжают только на сезон, и сейчас их крайне не хватает, - рассказывает главный инженер одной из строительных компаний Иркутска. - Они строят, без преувеличений, быстро и качественно. Потому что с каждой бригадой обычно приезжают инженеры, профессионалы довольно высокого уровня, и на месте руководят процессом.

Из Поднебесной нынче никто не приехал. Они трудятся в Сибири сезонно - с весны до начала зимы - и до карантина просто не успели. То же самое с бригадами из Кореи и Вьетнама.

- Около 60% общестроительных работ (это каменная кладка, бетонирование, оштукатуривание) выполняли мигранты, а сейчас их нет. Если говорить о крупных коммерческих жилых объектах, то там и вовсе до 80 - 90% лежало на плечах приезжих, - комментирует «КП» - Иркутск» генеральный директор исполнительной дирекции Союза строителей Приангарья Виктор Бровко. - Катастрофически не хватает каменщиков, особенно в Тулуне и в Иркутске, например, по Байкальскому тракту. Среди местных жителей таких профессионалов единицы! Этот египетский труд не каждому по силам. Здесь нужно не только образование, но еще талант и огромное желание работать.

Со спецмонтажными работами чуть полегче: сантехники и электрики имеются. Но опять-таки не во всех городах. Поэтому приходится одних и тех же сотрудников отправлять в командировки по области, а то и из соседних регионов приглашать. Каменщиков, например, ждут из Красноярска.

- Увы, наши соотечественники на стройки в очередь не выстраиваются, - вздыхает главный инженер строительной компании из Иркутска. - За год к нам пришли трудоустраиваться всего трое, и то разнорабочими. А специалистов днем с огнем не найти! Молодежь больше стремится в теплые офисы.

На зарплату в 70 - 100 тысяч иркутяне не клюют?

Кадровики подтверждают: спрос на рабочих в строительной сфере в Иркутской области из-за пандемии заметно подскочил. Некоторые фирмы отчаялись найти сотрудников и готовы поднимать зарплаты на 20 - 30% по сравнению с прошлым годом. Заглянем в банк вакансий на сайте министерства труда и занятости Приангарья: тем же каменщикам предлагают до 70 тысяч в месяц, бетонщикам до 90, а штукатурам до 100 тысяч рублей!

- Поскольку сейчас на возведении домов задействовано меньше мигрантов, между ними ниже конкуренция, соответственно, растет и оплата их труда, - разъясняют специалисты одной из строительных фирм Иркутска. - Свободных рук нет, все, что называется, при деле. А когда один объект готов, рабочих тут же перехватывают другие компании.

Выводы нерадужные. Затраты на строительство растут, а скорость падает. Эксперты приводят пример: если раньше девятиэтажка в Иркутске вырастала за год-полтора, то теперь на это может понадобиться 2 - 2,5 года. Значит, предложений на рынке недвижимости станет меньше, и квадратный метр еще больше подорожает?

- Думаю, до конца 2020 года застройщики в Приангарье успеют, что называется, по инерции доделать и ввести в эксплуатацию все запланированные дома, а это чуть больше миллиона квадратных метров жилья, - говорит Виктор Бровко. - А выйдем ли в следующем году на такие же показатели - вопрос. Ведь неизвестно, когда откроют границы, а в краткие сроки подготовить новую рабочую силу невозможно. На это нужно минимум 2 - 3 года.

Так что повышение цен на жилье не исключено. Какой выход? Специалисты считают, что нужно повышать престиж профессии, чтобы молодежь снова заинтересовалась строительством. А еще предлагается разработать региональную программу, которая поможет привлечь к работе местных жителей.

КОНКРЕТНО

Средняя зарплата в отрасли в 2020 году (руб.)

Красноярский край 48 545

Кемеровская область 42 224

Омская область 40 727

Хакасия 39 227

Иркутская область 38 037

Тыва 35 060

Томская область 33 458

Новосибирская область 30 622

Алтайский край 22 628

Республика Алтай 21 818

КСТАТИ

Сколько жилья ввели в Приангарье в 2020-м

Несмотря на нехватку рабочей силы, в Иркутской области с января по сентябрь появилось достаточно много жилья, даже на 1,6% больше, чем в прошлом году.

- Построено 517,1 тысяч квадратных метров, в том числе 62,7% - населением за свой счет и с помощью кредитов, - рассказали в Иркутскстате. - Жилье сдавалось в эксплуатацию во всех городах и районах, кроме Мамско-Чуйского. В среднем 47,7 тысяч рублей обходится один квадратный метр.