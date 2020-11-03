Ученые рассказали о том, когда нас ждут магнитные бури

Ученые ИГУ рассказали, когда нас ждут магнитные бури. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все вокруг нас подвержено колебаниям. Сначала рост энергии, потом стабилизация, потом спад. И снова подъем.Так живет человек и все вокруг. Даже Солнце подчиняется определенным циклам. Одиннадцатилетним. Один из них как раз недавно закончился - в конце 2019 года светило было на минимуме. Сейчас опять увеличение активности. Что оно нам несет? Об этом "КП"-Иркутск рассказывает ученый, доктор физ.-мат. наук, профессор, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики, руководитель Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Магнитные бури будут, но слабые

- Итак, начиная с января 2020 г. на Солнце развивается 25-ый цикл солнечной активности. На высоких широтах появляются первые группы пятен нового цикла.Одна из активных областей произвела серию из пяти вспышек. И хотя это были слабые вспышки,, можно отметить, можно констатировать, что Солнце проснулось, - говорит Сергей Язев.

Но нас -то интересует другое. Эти вспышки грозят магнитными бурями, на которые реагируют метеочувствительные люди. А тут Солнце проснулось. Значит, их будет больше?

- Сейчас и пятен на Солнце практически нет, и вспышек. А магнитные бури если и могут быть, то слабенькие, - объясняет Сергей Язев. - Ведь новый цикл только начался, и беспокоиться именно поэтому не стоит. В ближайшие несколько лет, где-то до 2025 года будет идти медленный подъем активности. Потом года два оно будет на максимуме, а следом - медленный спад. Именно так и происходит 11-летний цикл.

Стало быть, хорошая новость. Опасаться сильных геомагнитных возмущений в ближайшее время не стоит. Космическая погода обещает быть хорошей.Стало быть, если жалуетесь на ухудшение самочувствия, то оно по другой причине. Переволновались или обычная погода подвела, атмосферный фронт близко. Но в целом влияние магнитных полей медицина не отрицает. Особенно - на метеочувствительных, эмоциональных.

-Колебания геомагнитного фона действительно могут в той или иной степени влиять на людей, - объясняет доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО, доктор медицинских наук Сергей Лаврик. - Что же им делать в таком случае? При плохом самочувствии лучшим решением будет уменьшить активность и отложить все дела на другой день.