Врачи рассказали, что делать если женщина во время беременности заболела COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Много вопросов поступает врачам о коронавирусе при беременности. Увы, пандемия не щадит никого, в том числе и женщин, которые ждут ребенка. Именно поэтому рождение наследников сейчас стараются отложить на потом, когда COVID-19 стихнет. Ведь, если заразишься, придется пользоваться лекарствами, многие из которых совсем небезопасны для будущего малыша. Но как себя вести, если все совпало? На вопросы, которые чаще всего задают женщины, отвечает главный специалист по акушерству и гинекологии минздрава Бурятии , канд. мед. наук Марина Ринчиндоржиева. Прислушаемся к ее рекомендациям.

Если беременная заболела коронавирусом.

- Я беременна и у меня COVID-19 Меня беспокоит насморк Чем лечиться?

- Коронавирус при беременности это непросто. Лечение назначает врач после осмотра. Допустимо беременным для местного лечения ринита, фарингита, при заложенности носа или насморке использовать солевые средства для местного применения на основе морской воды.

- Когда и чем можно сбивать температуру при беременности?

-Прежде всего нужно вызвать врача. Жаропонижающее назначают при температуре больше 38, 38, 5 градусов. Препаратом первого выбора является парацетамол который назначается по 500- 1000 мг до четырех раз за день, но не более 4 г в сутки.

Если беременная перенесла коронавирус

- Я перенесла COVID-19 на сроке 6-7 недель в легкой форме Нужно ли прервать беременность?

Ответ: В случае легкого течения COVID-19 на сроке до 12 недель возможно вынашивание беременности, поскольку не доказано отрицательное влияние на плод. А вот если женщина перенесла коронавирус на этом же сроке в тяжелой форме, то высок риск осложнений для плода. Связано это не только с высокой температурой, но и с действием лекарственных препаратов, которые применялись для лечения. В этом случае вопрос о том, какую тактику выбрать, обсуждается после излечения будущей матери врачебной комиссией.

- Коронавирус является показанием для кесарева сечения?

Ответ: Нет Само заболевание не является абсолютным показанием для оперативных родов. Кесарево сечение проводится только при наличии показаний, таких как дыхательная недостаточность, шок, тяжелые заболевания. Метод родоразрешения в каждом случае индивидуален и вопрос,какой применить, решается консилиумом.

Рожать придется в маске

Каковы особенности родов при коронавирусе?

Ответ. Поскольку риск гипоксии плода у рожениц с коронавирусом высок, она и ребенок находятся под постоянным наблюдением. А сама будущая мама использует хирургическую маску, которую можно снять только на время потуг. Врачи принимают роды в СИЗах.

После родов ребенок будет ли находиться с мамой?

-После рождения ребенок максимально быстро изолируется, поскольку мать может быть источником заражения. Новорожденный помещается в специально выделенную палату, где за ним наблюдают медики. У малыша берутся мазки на коронавирус сразу после поступления из родильного зала. Далее исследования на РНК вируса повторяется через двое-трое суток. Если оба результата исследования отрицательные, то он считается не инфицированным коронавирусом. Если нет - его лечат.

Когда можно кормить ребенка грудью?

Грудное вскармливание ребенка возможно после получения двух отрицательных тестов на РНК коронавируса как у матери, так и у новорожденного.

Врачи отмечают, что большинство препятствий преодолимы и их не надо ояться.