Поможем всем миром: иркутяне за час собрали набор антибиотиков для больного пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в одном из иркутских сообществ в социальной сети Инстаграм появился настоящий крик о помощи. Девушка сообщила, что не может найти необходимые лекарства для своего дедушки, который заболел пневмонией. А из-за ситуации с коронавирусом в нашем регионе с полок аптек и вовсе исчезли многие антибиотики и противовирусные препараты, которые подчас так необходимы людям с другими диагнозами.

"Уважаемые иркутяне - ситуация СОС, - написала автор поста Анастасия. - Срочно нужны антибиотики трех видов. Все аптеки пустые, а деду совсем плохо".

Благо неравнодушные люди все-таки нашлись, и уже спустя час после публикации этой записи, телефон девушки начал разрываться от звонков: все начали предлагать помощь и спрашивать, куда доставить необходимые медикаменты.

А вот и пост с благодарностью неравнодушным иркутянам. Фото: соцсети

"Я очень рада, что нас так активно поддержали, делится внучка пенсионера. - Ведь мы обшарили все аптеки, изучили все сайты - и ничего не нашли! А теперь вот уже несколько дней нам несут и несут лекарства. Кто бы мог подумать, что именно такие препараты можно купить в ветеринарной аптеке - и они при этом подходят и для людей".

Теперь, когда больного сполна обеспечили лекарствами, Анастасия помогает другим. Она находит похожие посты с просьбой поделиться дефицитными антибиотиками, связывается с их авторами, отдает оставшиеся медикаменты бесплатно и дает советы по тому, где можно купить еще. Ну а мы от души желаем здоровья дедушке и надеемся, что в наших аптеках закончится дефицит столь необходимых лекарственных препаратов.