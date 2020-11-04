Изоляция, прогревания и витамины: как в иркутских зоопарках защищают от коронавируса приматов и других зверей. Фото: Людмила Ивушкина

В период распространения коронавируса у людей есть множество возможностей для того, чтобы обезопасить себя: они могут носить маску, обрабатывать руки и контролировать соблюдение дистанции. Но что же делать животным, которые не могут защититься от COVID-19 самостоятельно? И в первую очередь в опасности обитатели зоопарков - ведь они достаточно часто встречаются с посетителями, которые могут "наградить" их опасным вирусом. Благо иркутские зоологи тщательно следят за здоровьем своих подопечных.

"Еще весной мы посадили всех животных в вольеры за стеклом, чтобы у них не было контакта с внешним миром, - рассказывает владелица иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Исключение составляют только птицы, которые коронавирус не переносят. В основном в зоне риска у нас находятся человекообразные приматы, которые болеют COVID-19 так же, как люди. Поэтому с ними контактирует только один человек, который всегда заходить в вольеры, переодевшись в специальную одежду и обработав руки".

Что касается укрепления иммунитета у обитателей зоогалереи, то об этом беспокоиться не стоит: каждый год им ставят все необходимые вакцины, которые улучшают естественную защиту организма. Поэтому дополнительных лекарств животным не дают - перекармливать их таблетками тоже вредно.

Обитатели Сибирского зоопарка тоже укрепляют иммунитет - но более традиционными способами. Специально для питомцев там установили ультрафиолетовую лампу, которая снабжает их витамином D - его же так не хватает осенью. А еще они получают дополнительные питательные вещества из овощей и зелени, которые щедро добавили в рацион зверей.

"Сейчас и мы, и приматы должны употреблять как можно больше витамина D, ведь его нехватка делает нас восприимчивыми к вирусным инфекциям, - объяснили в Сибирском зоопарке. - В идеале его нужно принимать в дозе около 1000 МЕ в день".

Вот так наши зоологи защищают животных от коронавируса. Будем надеяться, что в скором времени пандемия пойдет на спад, и братья наши меньшие перенесут ее "на ногах". Ну, или "на лапах".