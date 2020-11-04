Синоптики предупреждают: на Иркутскую область надвигаются снег и сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Зима продолжает медленно, но верно вступать в свои права. Например, уже утром и днем 5 ноября в западных и северо-западных районах Иркутской области ожидаются снег, метель и сильный юго-западный ветер. Его порывы будут доходить до 15-20 метров в секунду. Такое предупреждение вынесли сотрудники Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Также на дорогах образуются гололедица и снежный накат, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Поэтому водителям следует быть особенно внимательными за рулем. Из-за неблагоприятных погодных условий жителям региона рекомендуется отложить поездки на дальние расстояния".

В целом же по области погода ожидается достаточно благоприятная. В большинстве районов будет идти небольшой снег. Температура ночью опустится до минус 8 градусов, а днем - будет колебаться от -3 до +2 градусов. В пониженных же формах рельефа будет холоднее - ночью до -18, а днем - до -12

А вот в Иркутске осадков и вовсе не ожидается. Ночью прогнозируется небольшой ветер до 8 метров в секунду. Днем его порывы усилятся до 10. Ночью температура не опустится ниже -8. Днем воздух прогреется от 0 до +2 градусов по Цельсию.