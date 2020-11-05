По новым случаям COVID-19 в лидерах Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 ноября. Свободных от вируса зон давно нет вообще, это понятно. Меньше всего случаев по-прежнему в Мамско-Чуйском районе, где население живет далеко не только от Большой Земли, но и друг от друга, между поселками серьезные расстояния. Здесь 6 случаев. Также немного их в Катангском -7 и в Балаганском районе - 14, в Зиминском - 10, в Чунском - 24, в Ольхонском - 43. Но, конечно, в большинстве территорий количество случаев исчисляется трехзначными цифрами, а в первой пятерке -четырехзначными.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 ноября: "красная" зона

Красным цветом на карте помечены территории , где распространение коронавируса зашкаливает. Слишком серьезные цифры. Это прежде всего Иркутск, где болен или переболел каждый пятидесятый житель - 11 643 случая, это Ангарск - 2558 инфицированных. Третью строчку удерживает пригород областного центра - 1730. В пятерку опасных входят вахтовый Усть-Кут - 1558 и Братск -1454 заболевших. В Усть-Илимске, который фактически вытеснил из первой шестерки Бодайбо, уже 929 случаев заболевания.

Что касается Бодайбо, в котором сейчас заканчивается сезон золотодобычи на приисках, то на этой территории отмечен 741 больной с начала пандемии, тогда как в Эхирит-Булагатском районе - 733.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 ноября: новые случаи

Это важный показатель, потому что он дает понять, где инфекция идет в рост. Понятно, что в лидерах практически всегда Иркутск - центр, много больных и просто большой город. В этот раз прибавилось 46 случаев. В Усть-Илимске - плюс 42, в Ангарске - плюс 38, Усть-Куте - плюс 35, в Иркутском районе - плюс 30. Из остальных территорий выделился Нижнеудинск, где стало на 20 заражений больше и Братск - на 18.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 ноября. Напомним, в регионе скончались 613 человек, из них от осложнений заболеваний на фоне ковида - 122. Инфицировано с начала пандемии 25 тысяч 761 человек.