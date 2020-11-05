Эпидемиологи сообщили, что ОРВИ в Иркутской области болеют в 1, 5 раза чаще, чем в 2019 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году хворей на голову сибиряков «выпало» с избытком: коронавирус, внебольничная пневмония и ОРВИ… Да! Даже простые «простуды» в 2020-м решили не щадить жителей Иркутской области. За минувшую неделю вирусы подхватили 20 717 человек, только 35% из них – дети до 14 лет. Возможно, сказываются каникулы. В школу ходить не нужно, а во время роста заболеваемости COVID-19, родители просто не рискуют водить чад в места скопления людей.

Как бы там ни было, но цифра заболевших за неделю – внушительная. Для сравнения в прошлом году на это же число приходилось всего 12 765 случаев заболевания ОРВИ за неделю. Получается, что в нынешнем ноябре сибиряки болеют ОРВИ в 1.5 раза чаще.

- В целом по области заболеваемость острыми респираторными инфекциями не превышает эпидемические пороги, - говорят в Роспотребнадзоре РФ по Иркутской области. – Но число заболевших активно растет. Хорошо, что пока не выявлено ни одного случая гриппа.

После прививки – сидим дома

Грипп в Иркутскую область обычно приходит до нового года. Единичные случаи заболевания им встречаются уже в декабре. Тогда как активно вирусы гриппозной этиологии в нашем регионе распространяются с января по март. Как уверяют специалисты, в ноябре еще не поздно сделать прививку от гриппа. Защитный эффект от «укола здоровья», как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

- Только, сами понимаете, первое время после вакцинации нужно поберечься – носить маску, стараться не посещать общественные места, - отмечают специалисты. – Сейчас особенно нужно быть аккуратными.

Прививки в Приангарье от гриппа начали ставить в сентябре. На 5 ноября привито уже 885 347 жителей области – это 37% от населения региона. Стоит отметить, что в этом году о своем здоровье позаботилось большее количество сибиряков. Количество привитых на сегодняшний день больше на 159 485 человек по сравнению с той же датой в 2019-м году.

Противогриппозная вакцина, применяемая в этом году – четырехвалентная. В нее входят четыре штамма вирусов - H1N1, H3N2, вируса В и еще одного, которым болели в минувшем году. Чтобы поставить прививку от гриппа нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Кому показаны прививки против гриппа согласно национальному календарю профилактических прививок:

Прививки от гриппа рекомендованы. Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области

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