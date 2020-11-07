Больницы Иркутска и области будут делать заявки на помощь волонтеров онлайн . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры - это серьезная сила. Добровольцы в самое сложное время пришли на помощь врачам, которые просто не успевали на вызовы, стали их развозить. Сейчас машин выделяется достаточно, свой автопарк отдали правительство, все ведомства и администрации. Но помощь все равно нужна, одной медицине сейчас не справиться с бедой.О том, какая требуется поддержка врачам и кто координирует эту деятельность, рассказали в прямом эфире директор «Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» Павел Циколин и начальник управления правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Задача ресурсного центра - координация помощи медикам в Иркутске, а министерство по молодежной политике региона, подразделения которого есть везде, займется этим во всех остальных территориях.

- На сегодняшний день только в городе Иркутске в зависимости от потребности в помощь врачам выделяется от 60 до 80 автомобилей, помогают и волонтеры, проблема доставки медиков решается, и успешно, - сказал Павел Циколин. - Но она, конечно, не единственная. В день в каждое лечебное учреждение звонят больше 400 человек, и каждый - с просьбой о помощи. На эти звонки необходимо отвечать, их нужно сортировать. Еще одна просьба от докторов - помощь в заполнении документов.Нужно добиться ситуации, когда специалисты будут только лечить.

На следующей недели всем больницам региона предоставят доступ к единой онлайн-базе заявок. В ней утром они будут отмечать, на какие работы и кто им необходим, а координаторы будут направлять туда добровольцев. Причем не только в Иркутске, но и в каждом населенном пункте.

Волонтеры студенты-медики работают на консультационных линия call - центра в медицинских учреждениях. Уже 70 студентов заняты консультационной психологической работой. Но напуганных людей много и здесь, конечно, не хватает профессионалов. Не хватает и специалистов по документообороту. Где-то требуется помощь в доставке лекарств или самих медиков к больному. Связываться с теми, кто может помочь, будут по базе данных, которая как раз сейчас и формируется.

-Важно, чтобы водители, которые привлекают, понимали - прежде всего их отправят не к пациентам с ковид, туда отправят врача на спецтранспорте, а к обычным больным, которым тоже нужна помощь. У кого-то прихватило сердце, поднялось давление, обострились проблемы или жалобы на плохое самочувствие. Ведь людям по-прежнему нужны врачи, не только в случае коронавируса. Или к маленьким детям. Те, кто может и хочет чем-то помочь - обращайтесь в ресурсный центр.

Отдельно отметили, что волонтеры обеспечиваются не только ГСМ, но и средствами защиты, и антисептиками для обработки рук и машины. При выезде к больному коронавирусом, если такое необходимо, также и полной защитной экипировкой, за правильностью использования которой следят врачи.