Из Иркутска уезжают в Красноярск, а из Улан-Удэ и Читы - в Иркутск. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Приангарья становится все меньше. Увы, но это факт. Молодежь уезжает в поисках лучшей доли в большие города, возрастное поколение уходит. Только с января по сентябрь регион потерял 7,8 тысячи человек за счет миграции и смертности. Таковы данные Иркутскстата. Выясним, куда уезжают наши земляки, а также какие города в области становятся крупнее, а какие, наоборот, меньше.

Растут города на севере и на Байкале

Самый крупный из 22 городов Приангарья - конечно же Иркутск. Здесь живет 623,6 тысячи человек. Аналитики говорят, что отсюда все-таки чаще уезжают, чем приезжают. Зато в областном центре много молодых семей, рождаются дети, и за счет этого население, хотя немного, но растет.

Чуть больше население увеличилось в Киренске, Бодайбо, Саянске, Слюдянке и Байкальске. В этих городах прирост, наоборот, за счет приезжих! Как так? Ну, например, Киренск и Бодайбо - север, туда многие отправляются на работу вахтой, да так и оседают.

А вот остальные города Приангарья, по данным за 2019 год, постепенно теряют жителей. Одна из причин - ребята после школы стремятся поступить в вузы в Иркутск и другие регионы, а возвращаются назад немногие. Иногда вслед за детьми перебираются и родители.

- В Зиме, Усолье-Сибирском, Нижнеудинске население сократилось на 1%, а в Тулуне на 3,9%, - рассказывают в Иркутскстате. - Потери в Тулуне обусловлены вынужденным переездом после сильнейшего наводнения, случившегося прошлым летом.

Ну а самый маленький город Приангарья - Алзамай, здесь насчитывается всего 5,7 тысячи человек.

А может, к морю, в Краснодарский край?

За последние пять лет уезжать из Иркутской области стали реже. А куда обычно перебираются земляки? Чаще всего в соседние сибирские регионы. Например, в Красноярский край, Бурятию, Новосибирскую область. Неудивительно, у одних там живут дети и родственники, а других переводят по работе.

За новыми возможностями стремятся в Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Теплый Краснодарский край тоже сманивает многих сибиряков.

Что интересно, к нам обратно переезжают ровно из тех же территорий! Плюс еще из Забайкалья. Видимо, в поисках новых горизонтов многие вдруг понимают, что в гостях хорошо, а дома лучше, и возвращаются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Усолье-Сибирское - «город невест»

Если посмотреть, сколько женщин и мужчин живет в разных городах Приангарья, то выяснится, что в Усолье-Сибирском больше всего невест. Здесь на 1000 джентльменов приходится 1281 дама.

- Мужчин больше только в Зиминском районе (на 1000 мужчин 973 женщины), - рассказали аналитики. - Почти поровну в Катангском и Баяндаевском районах, немногим больше женщин в Братском, Иркутском, Казачинско-Ленском и Ольхонском районах.

А вообще на 1000 представителей сильного пола в Приангарье приходится 1162 леди. И этот разрыв увеличивается.

КСТАТИ

Браков меньше, разводов больше

«Горько!» - с января по сентябрь в Иркутской области это слово услышали 10 759 пар. А вот развелись 7802.

- На 1000 браков пришлось 725 разводов, - сообщили в Иркутскстате. - По сравнению с таким же периодом 2019 года число браков сократилось на 16,4%, а разводов увеличилось на 16%.