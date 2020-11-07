"Они не могли подняться и только скулили": чтобы спасти двух умирающих псов, пришлось проехать больше 100 км

Двух собак вытащили из коллекторов заброшенного завода в Усолье-Сибирском.

-Какой бедолага! Все, ребята, начинаем поднимать!

-Да тут еще один!!!

Псов, оказавшихся в двух разных коллекторах заброшенного завода в городе Усолье-Сибирское, в сотне километров от Иркутска, спасли. Им все-таки улыбнулось их собачье счастье. Причем дважды. Первый раз - когда кто-то не прошел равнодушно мимо тоскливых завываний и уже слабого лая. Второй раз - когда, отмотав эту самую сотню километров, экспедиция по их вызволению из смертельной ловушки прибыла из областного центра в их родной город. Добрых людей оказалось однозначно больше, чем плохих.

Потом, надев специальное снаряжение ( все-таки предстояло порядком спуститься вглубь, привязать найденыша и затем подняться обратно) к ним спустился человек. Даже на фото видно, что изможденным псам оставалось недолго...

Бедный пес был настолько изможден, что ел снег, когда его вытащили.

"В Усолье-Сибирском на заброшенном заводе вызволили собаку с незакрытого колодца. Сколько времени она провела в одиночестве - непонятно. Видно, что пес очень истощен, ребра выпирают наружу. Оказавшись на поверхности, он ест снег - можно только представить, как хотел все это время пить, - рассказывает владелец питомника "К 9" Вячеслав Славин . - И еще одна собака, спасенная там же, но в другом канализационном коллекторе. Какое чудо, что животное не сломало лапы, упав с такой высоты!

А этот бродяга даже не имел сил сопротивляться незнакомцам.

Характеры у собак разные. Белый - стойкий и отважный, готов бороться за жизнь до последнего. У него уже все ребра выпирали, в чем душа держалась. Но, когда поднимали из ловушки, не висел безвольно, опирался лапами на стены. Второй - куда более мягкий и слабый, покорно ждал своей участи. А судьба общая. Несчастных животин на машинах увезли в Иркутск. Их ждет осмотр лечение у ветеринара. И, может быть, самое большое собачье счастье - новый дом.

А отверстия этих ям сотрудники питомника закрыли досками...