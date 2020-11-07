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"Они не могли подняться и только скулили": чтобы спасти двух умирающих псов, пришлось проехать больше 100 км

Сотрудники питомника К 9 спустились в коллектор и вытащили несчастных животин
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Двух собак вытащили из коллекторов заброшенного завода в Усолье-Сибирском.

Двух собак вытащили из коллекторов заброшенного завода в Усолье-Сибирском.

-Какой бедолага! Все, ребята, начинаем поднимать!

-Да тут еще один!!!

Псов, оказавшихся в двух разных коллекторах заброшенного завода в городе Усолье-Сибирское, в сотне километров от Иркутска, спасли. Им все-таки улыбнулось их собачье счастье. Причем дважды. Первый раз - когда кто-то не прошел равнодушно мимо тоскливых завываний и уже слабого лая. Второй раз - когда, отмотав эту самую сотню километров, экспедиция по их вызволению из смертельной ловушки прибыла из областного центра в их родной город. Добрых людей оказалось однозначно больше, чем плохих.

Потом, надев специальное снаряжение ( все-таки предстояло порядком спуститься вглубь, привязать найденыша и затем подняться обратно) к ним спустился человек. Даже на фото видно, что изможденным псам оставалось недолго...

Бедный пес был настолько изможден, что ел снег, когда его вытащили.

Бедный пес был настолько изможден, что ел снег, когда его вытащили.

"В Усолье-Сибирском на заброшенном заводе вызволили собаку с незакрытого колодца. Сколько времени она провела в одиночестве - непонятно. Видно, что пес очень истощен, ребра выпирают наружу. Оказавшись на поверхности, он ест снег - можно только представить, как хотел все это время пить, - рассказывает владелец питомника "К 9" Вячеслав Славин . - И еще одна собака, спасенная там же, но в другом канализационном коллекторе. Какое чудо, что животное не сломало лапы, упав с такой высоты!

А этот бродяга даже не имел сил сопротивляться незнакомцам.

А этот бродяга даже не имел сил сопротивляться незнакомцам.

Характеры у собак разные. Белый - стойкий и отважный, готов бороться за жизнь до последнего. У него уже все ребра выпирали, в чем душа держалась. Но, когда поднимали из ловушки, не висел безвольно, опирался лапами на стены. Второй - куда более мягкий и слабый, покорно ждал своей участи. А судьба общая. Несчастных животин на машинах увезли в Иркутск. Их ждет осмотр лечение у ветеринара. И, может быть, самое большое собачье счастье - новый дом.

А отверстия этих ям сотрудники питомника закрыли досками...

Живой уголокЖивой уголок: Собаки

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