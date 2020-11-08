Пейнтбол - «Зарница» на новый лад Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В детстве девчонки играют в дом, а мальчишки в войнушку. А пейнтбол - такое увлечение, от которого останутся в восторге и дети, и взрослые любого возраста. Примерить камуфляж, взять в руки оружие, где вместо патронов шарики с яркой краской, и стрелять из него по мишени, в роли которой друзья, коллеги или твоя семья. Это способ разгрузиться эмоционально, нетривиально провести досуг и поработать на сплочение коллектива. Более того, пейнтбол еще и спорт! Причем в напряжении находятся не только мышцы, но и мозг, ведь чтобы выиграть бой, нужно тщательно продумать тактику. А теперь расскажем о забаве поподробнее.

Раскрывает скрытые качества каждого

- Многие думают, что пейнтбол - просто игра, но на самом деле это не так, - рассказывает заместитель руководителя одного из пейнтбольных клубов Иркутска Надежда Лазуренко. - Он максимально приближен к реальным боевым действиям, с одним лишь отличием - патроны у оружия не настоящие. На полигоне у всех просыпается инстинкт выживания, каждый человек меняется и раскрывается с совершенно неожиданной стороны. Например, даже самый скромный участник может превратиться в безжалостного вояку, а маленький ребенок оказаться превосходным тактиком. Главное здесь - быть храбрым, умным и уверенным в себе.

В чем же суть этого вида спорта? Если коротко, то в игре участвуют две команды, как правило, по 5 человек. Каждый одет в защитную экипировку и имеет специальное ружье, заряженное шариками с яркой краской. У коллективов одна цель - захватить флаг противника и защитить при этом собственное знамя. Напоминает «Зарницу», правда? Оборона и нападение - теми самыми красочными снарядами. Победителем становится та команда, которая либо выполнит задание, либо «истребит» всех соперников.

- Вариант с захватом флага противника относится в первую очередь к спортивному пейнтболу, - добавляет Надежда Лазуренко. - Еще существует его тактическая разновидность. Здесь уже игра может иметь самые разные сценарии: и освобождение заложников, и обезвреживание бомбы, и многое другое. В каждом клубе стараются разработать собственный уникальный ход для игры. Чаще всего организаторы черпают вдохновение из фильмов, книг и компьютерных игр.

Учит уметь анализировать ситуацию

Пейнтбол - в первую очередь тактика, поэтому в основном в нем ценится именно умение анализировать ситуацию и оперативно реагировать на малейшее изменение обстановки вокруг стрелка. Даже физическая сила на самом деле не так важна. Например, команда может полностью состоять из профессиональных спортсменов - ловких, сильных, быстрых, которые передвигаются на поле боля со скоростью звука, а побеждает команда-соперник. Почему? Потому что продумали стратегию. Пока оппоненты носились по полю, они прятались в укрытии и убирали из игры участника за участником.

- Пейнтбол - игра для любого возраста, - говорит Надежда Лазуренко. - Секцию, например, разрешают посещать детям от 8 лет. Почему не раньше? Важно, чтобы участники понимали и осознавали, что такое техника безопасности, почему важно соблюдать правила. К тому же этот вид активности отличается обилием экипировки, вес которой может доходить до четырех килограммов. Поэтому малышам советуют начинать с чего-нибудь попроще - с лазертага, например.

Детская войнушка, но современная

Как правило, пейнтбольные игры проводят на специально оборудованном полигоне. Он напоминает полосу препятствий из старых фильмов про армию: кругом мешки с песком и деревянные щиты, за которыми можно спрятаться и перезарядить оружие. Поле боя все участники изучают заранее и вместе с инструктором.

- Бывает, что мы организуем выездные турниры - чаще всего они проходят где-нибудь в лесополосе, - объясняет Надежда Лазуренко. - Поэтому наши работники приезжают туда заранее, проверяют безопасность игровой зоны и если нужно, расставляют специальные надувные фигуры, которые будут служить укрытием для бойцов.

Всю экипировку на пейнтболе выдают непосредственно перед сражением. Каждому достаются комбинезоны защитного цвета, защитные шлемы и бронежилеты, оружие с запасными маркерами, чтобы можно было перезарядиться. Также за игрой постоянно следят инструкторы, которые контролируют безопасность и дают ценные советы. Ну а после импровизированного сражения все отправляются в специально оборудованную комнату, чтобы переодеться, отдохнуть, выпить чаю и поделиться впечатлениями. Такие вот мирные боевые действия!

ВАЖНО!

Четыре НЕ для участников

1. НЕ стрелять в оппонента на расстоянии меньше трех метров. Сами по себе пейнтбольные шарики не опасны - они состоят из красителя, глицерина и желатина, но выстрел придает им определенную скорость, так что «пули» могут нанести ощутимый удар при попадании в тело. Если соблюдать технику безопасности, на месте «ранения» будет лишь небольшое покраснение, которое пройдет практически сразу. Если же выстрелить в человека с близкого расстояния, то можно наградить большим синяком или гематомой. Поэтому во время игры важно соблюдать дистанцию не менее трех метров.

2. НЕ снимать защитный шлем. Попадание шарика в руку или ногу практически безболезненное, но если им попасть, например, в глаз, то серьезная травма вплоть до повреждения зрения не исключена. А если шарик на скорости попадет в зубы? Поэтому на игре ни в коем случае нельзя снимать шлем с защитными очками, тогда будете в полной безопасности.

3. НЕ приходить на игру подшофе. В пейнтболе есть определенные правила, которые необходимо соблюдать, в том числе и те, которые перечислены выше. Поскольку алкоголь снижает внимание и координацию, можно навредить и себе, и другим участникам соревнований.

За соблюдением всех этих правил во время игры тщательно следят инструкторы. Если заметят одно из нарушений, они тут же удалят стрелка с площадки.

КОНКРЕТНО

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