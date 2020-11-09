«Когда заболел раком, мы с женой ждали малыша»: сибиряки победили страшную болезнь любовью

Актеры из Улан-Удэ Артур Шувалов и Светлана Полянская вместе победили страшную болезнь. Фото: аккаунт archi_shuvik в "Инстаграме".

«Дорогая, у меня рак. Давай воспримем это как приключение», - когда 31-летний Артур Шувалов из Улан-Удэ сказал это своей жене Светлане Полянской, она была на четвертом месяце беременности. Пара яркая, позитивная, оба - актеры Русского драмтеатра, по жизни привыкли идти легко, не зацикливаясь на трудностях. И даже этот страшный диагноз, от которого у многих опускаются руки, они за пять месяцев побороли вместе. Исцеление любовью - это их история!

«Общались с опухолью, как с живой»

Все началось с того, что в начале февраля Артур заметил на теле странное маленькое уплотнение. Чувствовал он себя отлично, но на всякий случай решил провериться. Диагноз ошарашил: рак, срочно нужна операция!

- Конечно, в первый момент был шок, страх, у Светы - слезы, но мы быстро взяли себя в руки, - вспоминает Артур. - И даже подошли к беде с юмором. Общались с опухолью, как с живой, давали ей имена, а перед тем, как ее вырезать, сказали ей прощай. Мы понимали, что время терять нельзя, иначе пойдут метастазы. Через 10 дней я лег под нож. За это время опухоль выросла в 10 раз…

Операция прошла хорошо, но чтобы окончательно победить болезнь, предстояло четыре курса химиотерапии. А тут еще первая волна коронавируса началась. Иммунитет на минимуме, причем у обоих. Осознание опасности висело над ними тенью. Но зараза тогда обошла стороной. Носили маски, перчатки, дезинфицировали все вещи, как никогда тщательно мыли руки.

Пара яркая, позитивная, оба стараются ко всему относиться спокойно и с юмором. Фото: аккаунт archi_shuvik в "Инстаграме".

- Света поддерживала меня и исполняла все желания, я ведь из-за лечения чувствовал себя, как «при беременности», - шутит Артур. - Реагировал на запахи и вкусы, иногда безудержно хотелось какого-то блюда. Звонил ей, просил: «Приготовь жареную курочку на ужин». И она все для меня делала, хотя сама сильно нуждалась в заботе. И я старался дарить ее! Позже жена тоже слегла: у нее образовался тромб в ноге, начались боли, пришлось делать экстренную операцию. Чтобы навестить любимую, я каждый день пораньше сбегал со своих процедур. Мне в день капали по три литра лекарства, а я настраивал капельницу так, чтобы влить в себя все это поскорее. А потом, забыв о плохом самочувствии от химиотерапии, мчался в магазин, покупал ей вкусности, фрукты, и приносил в больницу.

Так они и пережили самый трудный период в жизни.

«Мы сильные. Мы справимся!»

- Мы со Светой, кстати, знакомы очень давно - 12 лет, но только три года назад сблизились, - рассказывает актер "КП"-Иркутск. - Когда-то мы вместе учились актерству во Владивостоке, затем ее пригласили работать в театр Улан-Удэ, а через пару лет и меня. Судьба свела? Кто знает. Тогда мы об этом не думали, общались по-дружески. Теперь друг без друга жизни не представляем!

Сдаваться было нельзя. Больше всего во время болезни и пандемии они, конечно, переживали за будущего малыша. К слову, у Артура от первого брака есть двое детей, а сына-школьника Светланы они воспитывают вместе. И пока супруги лежали в больницах, ребенка взяла к себе прабабушка, помогала с дистанционкой. Родные и друзья поддерживали всеми силами. Но жалеть их пара не позволяла: «Мы сильные. Мы справимся!»

Пока театр на карантине, Артур и Светлана наслаждаются отдыхом и семейным уютом. Фото: аккаунт archi_shuvik в "Инстаграме".

И справились. В июне Артур узнал, что рак побежден, а Светлана подарила ему здорового сына Левушку. Пока театр закрыт из-за пандемии, пара наслаждается семейной жизнью. Отдых, прогулки, домашние заботы и воспитание детей - все то, о чем они так сильно мечтали весной, лежа в больничных палатах, и ради чего побороли все болезни.

- А коронавирус меня все-таки настиг, - говорит сибиряк. - В октябре начался небольшой кашель, пару дней держалась температура 37,3, перестал чувствовать запахи и пропал вкус. Тест на COVID-19 оказался положительным. Но перенес я его в легкой форме и быстро восстановился.

Впереди у пары еще один очень важный и приятный этап - свадьба! Артур сделал Светлане предложение еще до болезни, за романтическим ужином в день ее рождения. Конечно, она ответила да. И пока пандемия, у влюбленных есть время подумать, как провести церемонию.

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