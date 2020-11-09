«Сам могу заработать на смартфон»: 12-летний школьник в карантин открыл бизнес по пошиву одежды

12-летний предприниматель из Иркутска Федор Дитковский. Фото: личный архив Федора Дитковского

Вернувшись из школы и сделав уроки, 12-летний иркутянин Федор Дитковский в первую очередь берет смартфон, и открывает инстаграм. Казалось бы, обычное занятие для школьника его возраста. Но в отличие от сверстников делает это Федор не для того, чтобы посмотреть смешные видеоролики или лайкнуть фотографии друзей. Во время весеннего карантина семиклассник, сидя дома на изоляции, раскрутил собственный бизнес по пошиву одежды. И теперь каждый его день больше напоминает рабочие будни взрослого вечно занятого предпринимателя. Вместо игр на компьютере – переписка в электронной почте, а вместо общения в мессенджерах с друзьями – запись и обзвон клиентов.

Карманные деньги – на дело

- Бизнесом я занялся еще два года назад, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Федор Дитковский. – При этом предпринимателей у меня в семье нет. Просто насмотрелся роликов в интернете, в которых молодые бизнесмены рассказывали, как начать свое дело с нуля. Тогда мне понравилась история с продажей очков виртуальной реальности. Я решил повторить. Начал откладывать деньги с карманных расходов. Не тратил и те суммы, которые мне дарили на день рождения. Сбережений хватило на закупку пяти очков, которые я планировал перепродать.

Но первый бизнес школьника прогорел. То ли пока паренек копил деньги, очки уже перестали быть столь популярными, то ли он сам не слишком хорошо искал клиентов. Но из пяти штук, Федор сумел реализовать только две, оставшись в минусе. Тогда школьник начал заново копить деньги, но уже на другое дело.

- Занялся изготовлением фруктовых снеков, - продолжает Федор. – Это те же сухофрукты, только вкуснее. Все, что было, вбухал в покупку аппарата для сушки фруктов. Стоил он тысяч пять. Сам научился делать эти снеки из бананов, яблок и даже из хурмы, пустил рекламу в соцсетях. Но заказы поступали лишь один месяц, да и то, в основном от моих друзей. С этим я тоже решил завязать.

После этого у Федора было еще несколько бизнес-планов. Задумывался даже о своей ферме. Хотел завести куриц и торговать яйцами. Но когда подсчитал затраты, понял, что заработать сможет нескоро. Тогда-то семиклассник и остановился на деле, в которое и особых вложений делать не нужно.

- Я присмотрелся к маминой швейной машинке, - улыбается Федор. – Для начала попросил, чтобы она научила меня ей пользоваться. А потом подумал: «Так это же новый бизнес! Можно шить одежду на заказ».

Федор шьет не только для взрослых, но и для детей. Фото: личный архив Федора Дитковского

По 7-8 заказов в неделю

Машинка есть, оставалось только закупить ткани, и, конечно найти клиентов. Для последнего пункта, Федор в конце прошлого года завел страницу в инстаграме, сейчас там ровно тысяча подписчиков. Одной из первых моделей, которую школьник сшил вместе с мамой, стала серия из ярких новогодних свитшотов (свитеров) для детей и взрослых. За весенний карантин, когда парень полностью включился в процесс кройки и шитья, его коллекция помимо свитшотов, расширилась до выпуска худи, футболок, и даже боди для младенцев. Сейчас весь процесс выглядит так.

- Сначала я получаю заказ, - объясняет Федор. – Узнаю, из какой конкретно ткани клиент хочет одежду. Это может быть 95-100% хлопок, лайкра. Для худи нужна толстая ткань с начесом, для свитшотов - наоборот тонкая. Все это мы закупаем в магазине. Берем столько сколько нужно для конкретного заказа. Затем в интернете находим выкройки. И шьем дома. Сейчас мне в этом помогает мама. Она сидит в декрете с младшим братом, поэтому время у нее есть. Мы можем нанести любой рисунок на одежду – печатаем в специальных центрах. В среднем, в неделю мне поступает 7-8 заказов. На изготовление одного уходит 1-2 дня.

В будущем школьник мечтает открыть свой бутик. Фото: личный архив Федора Дитковского

Готовый заказ Федор доставляет клиенту лично. Иногда помогает отец. В другие города отправляет по почте. А что с ценой?

- Работаю по такой же схеме, как все, кто делает одежду на заказ, - говорит Федор.- Себестоимость нужно умножать на два и прибавлять один. Сколько заработал, пока не подсчитывал. Потому что постоянно вкладываю деньги, например, в рекламу и собственный сайт. На что я себе могу заработать? Ну, за месяц-полтора смогу купить себе новый смартфон. Но пока я такие подарки себе не делал.

Да, своего дома моды у Федора Дитковского пока нет. Зато уже есть модное название бренда - «UncleFedorwear». В переводе означает «Дядя Федор». Такое название школьник придумал в честь персонажа из своего любимого мультика «Каникулы в Простоквашино».

- Скоро у меня еще и логотип появится, - заключает Федор. – Планы на будущее большие. Конечно, мечтаю открыть свой бутик. Но пока буду работать через соцсети. Пандемия показала, что люди спокойно покупают товары и по Интернету. А еще хочу открыть свою школу для молодых предпринимателей.